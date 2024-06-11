https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/1084713952.html

Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor

Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor

Sputnik Türkiye

Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum'un konuğu olan Doç. Dr. Tolga Aksoy, Türkiye'de doğurganlık oranı üzerine yaptıkları çalışmayı değerlendirdi. 'Ebeveyn izni'... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T11:04+0300

2024-06-11T11:04+0300

2024-06-11T13:49+0300

fethi yilmaz’la yazi-yorum

radyo

radyo

doğurganlık

ebeveyn

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Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor Sputnik Türkiye Doç. Dr. Tolga Aksoy: Ebeveyn izni denince hem anneye hem babaya eşit rol biçilmiş oluyor

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tolga Aksoy, Türkiye’de doğurganlık oranı üzerine yaptıkları çalışmayı, Radyo Sputnik dinleyicileri için paylaştı.Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu olan Aksoy, başlattıkları anket çalışmasının içeriğine dair bilgilendirme bulundu:Aksoy, çoğu ülkede annelik ve babalık izninin yanı sıra ebeveyn izni kavramının da olduğunu belirtti:"Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kendi içlerinde bile çok farklı uygulamalar var. AB dışındaki ülkelerde de öyle" diyen Aksoy, şöyle devam etti:“Dünyanın her yerinde annelik, kadınların iş gücüne katılımını olumsuz etkiliyor, en gelişmiş ülkelerde bile. Tekrar iş gücü piyasasına dönmekte zorlanıyorlar, ücretlerinde bir düşüş oluyor. Literatürde bir annelik ücreti cezası kavramı var, anne olan ve olmayan kadınların ücretleri arasındaki farkların, kişisel özellikler, eğitim gibi kavramlarla açıklanamayan bir kısmı var. Bu da annelik ücret cezası olarak literatüre giriyor” diyen Aksoy, Türkiye’deki durumu şöyle özetledi:

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2024

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аудио, radyo, radyo, doğurganlık, ebeveyn