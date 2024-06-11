'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'

“Ülkelerin Nobel ödüllü yazarları genellikle ülkelerin kaderlerinde söz sahibi olurlar. İşte Gabriel Garcia Marquez Kolombiya’da yarım asır devam eden bir terör savaşını sonlandırmıştır. Marksist gerillalarla hükümeti bir masada birleştirmiş ve barış ortamı geliştirmiştir. O günden bugüne Kolombiya’da savaş yok. Ülkelerin Nobel ödüllü yazarlarının görevi budur. Bunu yapması gerekirken bizim Nobel ödüllü yazarımızı şu anda kaçak inşaat avcısı. Maalesef ülke kadersiz. Sizin Nobel ödüllü yazarınız gidip bu işlerle uğraşırsa, elbette ülke bir yere gelemez. Normal şartlarda Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde bir anahtar rolü oynaması gerekirdi.”