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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/1084703912.html
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
Sputnik Türkiye
Yazar Orhan Pamuk, Beyoğlu'ndaki kaçak inşaat için Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne ve İstanbul 2 Numaralı Kütür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
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'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
Sputnik Türkiye
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu’nda 'kaçak olduğunu' ifade ettiği inşaat için mücadele ettiği öğrenildi. Pamuk inşaat ile ilgili şikayette bulunarak Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne dilekçe sundu. Pamuk, bu inşaatın durdurulmasını ve ruhsatının iptal edilmesini talep etti.Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında haberi değerlendiren Ali Çağatay, şöyle konuştu:
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orhan pamuk, nobel ödülü, nobel, kaçak inşaat
orhan pamuk, nobel ödülü, nobel, kaçak inşaat

'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'

07:05 11.06.2024 (güncellendi: 10:03 11.06.2024)
SEYİR HALİ
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
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Yazar Orhan Pamuk, Beyoğlu'ndaki kaçak inşaat için Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne ve İstanbul 2 Numaralı Kütür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Ali Çağatay konuya dair, "Normal şartlarda Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde bir anahtar rolü oynaması gerekirdi.” dedi.
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu’nda 'kaçak olduğunu' ifade ettiği inşaat için mücadele ettiği öğrenildi. Pamuk inşaat ile ilgili şikayette bulunarak Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne dilekçe sundu. Pamuk, bu inşaatın durdurulmasını ve ruhsatının iptal edilmesini talep etti.
Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında haberi değerlendiren Ali Çağatay, şöyle konuştu:
“Ülkelerin Nobel ödüllü yazarları genellikle ülkelerin kaderlerinde söz sahibi olurlar. İşte Gabriel Garcia Marquez Kolombiya’da yarım asır devam eden bir terör savaşını sonlandırmıştır. Marksist gerillalarla hükümeti bir masada birleştirmiş ve barış ortamı geliştirmiştir. O günden bugüne Kolombiya’da savaş yok. Ülkelerin Nobel ödüllü yazarlarının görevi budur. Bunu yapması gerekirken bizim Nobel ödüllü yazarımızı şu anda kaçak inşaat avcısı. Maalesef ülke kadersiz. Sizin Nobel ödüllü yazarınız gidip bu işlerle uğraşırsa, elbette ülke bir yere gelemez. Normal şartlarda Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde bir anahtar rolü oynaması gerekirdi.”
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