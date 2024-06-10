https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rusyadan-rekor-ihracat-170in-uzerinde-helikopterin-satisina-iliskin-sozlesmeler-imzalandi-1084668724.html
Rusya’dan rekor ihracat: 170’in üzerinde helikopterin satışına ilişkin sözleşmeler imzalandı
Rusya’dan rekor ihracat: 170’in üzerinde helikopterin satışına ilişkin sözleşmeler imzalandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, şirketin 170’in üzerinde helikopterin satışına ilişkin sözleşmelerin... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T01:06+0300
2024-06-10T01:06+0300
2024-06-10T01:06+0300
dünya
rusya
rosoboroneksport
aleksandr miheyev
helirussia uluslararası helikopter endüstrisi fuarı
helikopter
sipariş
satış
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Moskova’da bugün açılan uluslararası helikopter endüstrisi fuarı HeliRussia 2024 kapsamında açıklamalarda bulunan Rosoboroneksport Genel Müdürü Miheyev, şirketin şu anki sipariş portföyünün 20’den fazla ülkeye 170’in üzerinde helikopter tedarikine ilişkin sözleşmeleri içerdiğini söyledi.Miheyev, “Şirketin helikopter ekipmanı sipariş portföyü, 20’den fazla ülkeye 170’in üzerinde aracın tedarikine ilişkin sözleşmeleri içeriyor. Dünya pazarındaki en popüler helikopterler arasında, fuarda sunacağımız Ka-52E muharebe keşif ve saldırı helikopteri, Mi-28NME muharebe helikopteri, Mi-171Ş askeri nakliye helikopteri, ayrıca Mi-35M ve Mi-35P nakliye-savaş helikopterlerini sayabiliriz” diye konuştu.Rus helikopter endüstrisinin, gerçek savaş koşullarında en yüksek performansını kanıtlamış modern araçlarla silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını güvenle karşıladığına dikkat çeken Miheyev, devlet savunma siparişlerinin öncelikli olarak uygulanmasıyla birlikte bugün mevcut olan üretim kapasitelerinin Rosoboroneksport’un ihracat sözleşmelerinin de eksiksiz olarak yerine getirilmesini mümkün kıldığını vurguladı.Miheyev, “Yabancı ortakların, Rosoboroneksport ve Rus savunma sanayi şirketleriyle birlikte benzersiz yerli teknolojileri kullanarak yeni helikopter modellerini geliştirip üretmesine olanak sağlayacak geniş yelpazede işbirliği seçenekleri sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231115/rosoboroneksport-dunyada-rus-ucaklara-olan-talep-yuksek-1077395464.html
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rusya, rosoboroneksport, aleksandr miheyev, helirussia uluslararası helikopter endüstrisi fuarı, helikopter, sipariş, satış
rusya, rosoboroneksport, aleksandr miheyev, helirussia uluslararası helikopter endüstrisi fuarı, helikopter, sipariş, satış
Rusya’dan rekor ihracat: 170’in üzerinde helikopterin satışına ilişkin sözleşmeler imzalandı
Rusya’nın savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, şirketin 170’in üzerinde helikopterin satışına ilişkin sözleşmelerin imzaladığını belirtti.
Moskova’da bugün açılan uluslararası helikopter endüstrisi fuarı HeliRussia 2024 kapsamında açıklamalarda bulunan Rosoboroneksport Genel Müdürü Miheyev, şirketin şu anki sipariş portföyünün 20’den fazla ülkeye 170’in üzerinde helikopter tedarikine ilişkin sözleşmeleri içerdiğini söyledi.
Miheyev, “Şirketin helikopter ekipmanı sipariş portföyü, 20’den fazla ülkeye 170’in üzerinde aracın tedarikine ilişkin sözleşmeleri içeriyor. Dünya pazarındaki en popüler helikopterler arasında, fuarda sunacağımız Ka-52E muharebe keşif ve saldırı helikopteri, Mi-28NME muharebe helikopteri, Mi-171Ş askeri nakliye helikopteri, ayrıca Mi-35M ve Mi-35P nakliye-savaş helikopterlerini sayabiliriz” diye konuştu.
Rus helikopter endüstrisinin, gerçek savaş koşullarında en yüksek performansını kanıtlamış modern araçlarla silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını güvenle karşıladığına dikkat çeken Miheyev, devlet savunma siparişlerinin öncelikli olarak uygulanmasıyla birlikte bugün mevcut olan üretim kapasitelerinin Rosoboroneksport’un ihracat sözleşmelerinin de eksiksiz olarak yerine getirilmesini mümkün kıldığını vurguladı.
Miheyev, “Yabancı ortakların, Rosoboroneksport ve Rus savunma sanayi şirketleriyle birlikte benzersiz yerli teknolojileri kullanarak yeni helikopter modellerini geliştirip üretmesine olanak sağlayacak geniş yelpazede işbirliği seçenekleri sunuyoruz” ifadelerini kullandı.