https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-sovalyeleri-akrobasi-ekibinden-etkileyici-hava-gosterisi-1084692914.html
Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi
Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi
Sputnik Türkiye
Ağır savaş uçaklarından oluşan dünyaca ünlü hava akrobasi ekibi Rus Şövalyeleri (Russkie Vityazi), Surgut kentinin kuruluşunun 430. yıldönümü nedeniyle... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T23:57+0300
2024-06-10T23:57+0300
2024-06-10T23:57+0300
multimedya
video
rusya
surgut
uçak
rusya hava-uzay kuvvetleri
rus şövalyeleri (russkiye vtyazi)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084692757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e47108866adeffc2d76e0c2292de8070.jpg
Altı adet Su-35S çok amaçlı avcı uçağının katılımıyla düzenlenen gösteri sırasında Rusya Hava Uzay Kuvvetleri pilotları, grup halinde ve tekli olarak sergilediği dik uçuş, ters uçuş ve dönerek uçuş gibi zorlu manevralarla izleyenleri etkiledi.
rusya
surgut
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Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi
Sputnik Türkiye
Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi
2024-06-10T23:57+0300
true
PT1M34S
Sputnik Türkiye
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video, rusya, surgut, uçak, rusya hava-uzay kuvvetleri, видео, rus şövalyeleri (russkiye vtyazi)
video, rusya, surgut, uçak, rusya hava-uzay kuvvetleri, видео, rus şövalyeleri (russkiye vtyazi)
Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi
Ağır savaş uçaklarından oluşan dünyaca ünlü hava akrobasi ekibi Rus Şövalyeleri (Russkie Vityazi), Surgut kentinin kuruluşunun 430. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında hava gösterisini gerçekleştirdi.
Altı adet Su-35S çok amaçlı avcı uçağının katılımıyla düzenlenen gösteri sırasında Rusya Hava Uzay Kuvvetleri pilotları, grup halinde ve tekli olarak sergilediği dik uçuş, ters uçuş ve dönerek uçuş gibi zorlu manevralarla izleyenleri etkiledi.