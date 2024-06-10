https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-sovalyeleri-akrobasi-ekibinden-etkileyici-hava-gosterisi-1084692914.html

Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi

Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi

Sputnik Türkiye

Ağır savaş uçaklarından oluşan dünyaca ünlü hava akrobasi ekibi Rus Şövalyeleri (Russkie Vityazi), Surgut kentinin kuruluşunun 430. yıldönümü nedeniyle... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

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video

rusya

surgut

uçak

rusya hava-uzay kuvvetleri

rus şövalyeleri (russkiye vtyazi)

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Altı adet Su-35S çok amaçlı avcı uçağının katılımıyla düzenlenen gösteri sırasında Rusya Hava Uzay Kuvvetleri pilotları, grup halinde ve tekli olarak sergilediği dik uçuş, ters uçuş ve dönerek uçuş gibi zorlu manevralarla izleyenleri etkiledi.

rusya

surgut

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Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi Sputnik Türkiye Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi 2024-06-10T23:57+0300 true PT1M34S

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Sputnik Türkiye

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