Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’deki kahve zincirlerinin patronları kimler?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Eczacıların problemleri
12:05
85 dk
HABER MASASI
Bayram tatili planlarken dolandırıcalara dikkat.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-sovalyeleri-akrobasi-ekibinden-etkileyici-hava-gosterisi-1084692914.html
Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi
Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi
Sputnik Türkiye
Ağır savaş uçaklarından oluşan dünyaca ünlü hava akrobasi ekibi Rus Şövalyeleri (Russkie Vityazi), Surgut kentinin kuruluşunun 430. yıldönümü nedeniyle... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T23:57+0300
2024-06-10T23:57+0300
multimedya
video
rusya
surgut
uçak
rusya hava-uzay kuvvetleri
rus şövalyeleri (russkiye vtyazi)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084692757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e47108866adeffc2d76e0c2292de8070.jpg
Altı adet Su-35S çok amaçlı avcı uçağının katılımıyla düzenlenen gösteri sırasında Rusya Hava Uzay Kuvvetleri pilotları, grup halinde ve tekli olarak sergilediği dik uçuş, ters uçuş ve dönerek uçuş gibi zorlu manevralarla izleyenleri etkiledi.
rusya
surgut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi
Sputnik Türkiye
Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi
2024-06-10T23:57+0300
true
PT1M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084692757_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_857ac1e89c272216159958b8d271cff2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, rusya, surgut, uçak, rusya hava-uzay kuvvetleri, видео, rus şövalyeleri (russkiye vtyazi)
video, rusya, surgut, uçak, rusya hava-uzay kuvvetleri, видео, rus şövalyeleri (russkiye vtyazi)

Rus Şövalyeleri Akrobasi Ekibi'nden etkileyici hava gösterisi

23:57 10.06.2024
© Sputnik
Abone ol
Ağır savaş uçaklarından oluşan dünyaca ünlü hava akrobasi ekibi Rus Şövalyeleri (Russkie Vityazi), Surgut kentinin kuruluşunun 430. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında hava gösterisini gerçekleştirdi.
Altı adet Su-35S çok amaçlı avcı uçağının katılımıyla düzenlenen gösteri sırasında Rusya Hava Uzay Kuvvetleri pilotları, grup halinde ve tekli olarak sergilediği dik uçuş, ters uçuş ve dönerek uçuş gibi zorlu manevralarla izleyenleri etkiledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала