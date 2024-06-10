https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ortadogu-turuna-cikan-blinken-misir-lideri-sisi-bir-araya-geldi-1084692558.html

Ortadoğu turuna çıkan Blinken, Mısır lideri Sisi bir araya geldi

Ortadoğu turuna çıkan Blinken, Mısır lideri Sisi bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Ortadoğu turu çerçevesinde Mısır'a giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Kahire’de Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T17:13+0300

2024-06-10T17:13+0300

2024-06-10T17:13+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

abd

antony blinken

mısır

abdülfettah es sisi

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Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, esir ve tutukluların takası için yürütülen ortak çabalardaki son gelişmeler gözden geçirildi.Ortak çabaların mevcut aşamada yoğunlaştırılmasının kararlaştırıldığı görüşmede, Mısır'ın Gazze halkına insani yardım ulaştırma çabaları da ele alındı.Cumhurbaşkanı Sisi, görüşmede insani yardım ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması için ortak uluslararası çabaların önemini vurgularken, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi, çatışmanın genişlemesinin önlenmesi ve iki devletli çözümün uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.Blinken ve Sisi barışın yeniden tesisini ele aldıABD Dışişleri Bakanı Blinken ise ABD yönetiminin Mısır'ın siyasi ve insani alanlarda sürdürdüğü çabaları takdir ettiğini ve bölgede barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için iki ülke arasında ortak çalışma ve koordinasyonun sürdürülmesi konusundaki isteğini teyit etti.Blinken ve Sisi Mısır-ABD stratejik ortaklığının gücünü, iki ülkenin çeşitli konu ve meselelerde ortak koordinasyonu sürdürme konusundaki istekliliğini vurguladıklarını da sözlerine ekledi.Blinken, Mısır ziyaretinin ardından İsrail'e geçerek, Başbakan Benyamin Netanyahu ile görüşecek.Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yeni Ortadoğu ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "ABD yönetimini Gazze'ye yönelik savaşı durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz" diye konuşmuştu.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ortadoğu turu çerçevesinde, sırasıyla Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'ı ziyaret ediyor. Blinken'in gerçekleştireceği görüşmelerin ana gündeminde esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes anlaşması planı yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/washingtondan-gazzede-ateskes-onerisinin-bmde-oylanmasi-cagrisi-1084670639.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

mısır

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israil, israil-filistin, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, abd, antony blinken, mısır, abdülfettah es sisi