https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/nasa-marsin-yuzeyinde-gizemli-bir-delik-kesfettik-icinde-ne-var-bilmiyoruz-1084677956.html

NASA: 'Mars'ın yüzeyinde gizemli bir delik keşfettik. İçinde ne var bilmiyoruz'

NASA: 'Mars'ın yüzeyinde gizemli bir delik keşfettik. İçinde ne var bilmiyoruz'

Sputnik Türkiye

NASA, Mars Keşif Uydusu (MRO) tarafından Mars'ta gizemli bir çukur keşfedildiğini duyurdu. Söz konusun çukurun Arsia Mons adlı artık aktif olmayan bir volkanın... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T11:17+0300

2024-06-10T11:17+0300

2024-06-10T11:17+0300

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Gizemli çukur, NASA'nın Mars Keşif Uydusu (MRO) tarafından Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi (HiRISE) kamerası tarafından çekildi. NASA'nın uzay aracı söz konusu görüntüyü çektiği an Mars yüzeyinden sadece 256 kilometre (159 mil) uzaklıktaydı.Dikey bir şaft olduğu düşünülen gizemli çukurun gelecekte astronotlar için barınak sağlayabileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cop-gerilimi-suruyor-kuzey-koreden-guney-koreye-310-yeni-cop-balonu-daha-gonderildi-1084675064.html

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