https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/nasa-marsin-yuzeyinde-gizemli-bir-delik-kesfettik-icinde-ne-var-bilmiyoruz-1084677956.html
NASA: 'Mars'ın yüzeyinde gizemli bir delik keşfettik. İçinde ne var bilmiyoruz'
NASA: 'Mars'ın yüzeyinde gizemli bir delik keşfettik. İçinde ne var bilmiyoruz'
Sputnik Türkiye
NASA, Mars Keşif Uydusu (MRO) tarafından Mars'ta gizemli bir çukur keşfedildiğini duyurdu. Söz konusun çukurun Arsia Mons adlı artık aktif olmayan bir volkanın... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T11:17+0300
2024-06-10T11:17+0300
2024-06-10T11:17+0300
dünya
nasa
mars
çukur
keşif
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Gizemli çukur, NASA'nın Mars Keşif Uydusu (MRO) tarafından Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi (HiRISE) kamerası tarafından çekildi. NASA'nın uzay aracı söz konusu görüntüyü çektiği an Mars yüzeyinden sadece 256 kilometre (159 mil) uzaklıktaydı.Dikey bir şaft olduğu düşünülen gizemli çukurun gelecekte astronotlar için barınak sağlayabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cop-gerilimi-suruyor-kuzey-koreden-guney-koreye-310-yeni-cop-balonu-daha-gonderildi-1084675064.html
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nasa, mars, çukur, keşif
NASA: 'Mars'ın yüzeyinde gizemli bir delik keşfettik. İçinde ne var bilmiyoruz'
NASA, Mars Keşif Uydusu (MRO) tarafından Mars'ta gizemli bir çukur keşfedildiğini duyurdu. Söz konusun çukurun Arsia Mons adlı artık aktif olmayan bir volkanın yamacında yer alıdığı ve birkaç metre genişliğinde olduğu belirtildi.
Gizemli çukur, NASA
'nın Mars Keşif Uydusu (MRO) tarafından Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi (HiRISE) kamerası tarafından çekildi. NASA'nın uzay aracı söz konusu görüntüyü çektiği an Mars yüzeyinden sadece 256 kilometre (159 mil) uzaklıktaydı.
Dikey bir şaft olduğu düşünülen gizemli çukurun gelecekte astronotlar için barınak sağlayabileceği belirtiliyor.