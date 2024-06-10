https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/ibbden-sagmalcilar-viyadugune-yonelik-aciklama-10-gunlugune-kapatilacak--1084683044.html

İBB'den Sağmalcılar Viyadüğü'ne yönelik açıklama: 10 günlüğüne kapatılacak

İBB'den Sağmalcılar Viyadüğü'ne yönelik açıklama: 10 günlüğüne kapatılacak

Sputnik Türkiye

Bayrampaşa’daki Sağmalcılar Viyadüğü’nde yapılacak depreme karşı güçlendirme çalışması nedeniyle bütün şeritler, okulların kapanmasının ardından 10 gün süreyle... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T13:22+0300

2024-06-10T13:22+0300

2024-06-10T13:30+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

bayrampaşa

bayrampaşa belediyesi

viyadük

yol çalışması

yol bakım çalışması

deprem

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada, O-3 karayolu üzerindeki Sağmalcılar Viyadüğü’nde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.O-3 karayolu Aksaray yönünde viyadük genleşme derzi yenileme çalışması yapılacağı belirtilen açıklamada, viyadük üzerindeki bütün şeritlerin, 23.00 ila 06.00 saatleri arasında 10 gün süreyle geçici olarak trafiğe kapatılacağı kaydedildi.Hangi yollar alternatif olarak kullanılacak? Açıklamada, belirtilen saatlerde O-3 karayolu ve Metris-Esenler bağlantı yolundan gelen sürücülerin Aksaray yönüne, alternatif olarak Otogar bağlantı yolu ve Dumlupınar Caddesi’ni kullanıp D-100 karayoluyla, Hal Kavşağı’ndan da Eski Edirne Asfaltı bağlantısıyla ulaşabileceği ifade edildi.Otogar yönünden gelecek sürücülerin ise doğrudan Dumlupınar Caddesi üzerinden D-100 karayoluna bağlanıp Aksaray yönüne ulaşabileceği belirtildi.Açıklamada, “Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahlar kullanılması önerilirken, sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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