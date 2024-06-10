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İBB'den Sağmalcılar Viyadüğü'ne yönelik açıklama: 10 günlüğüne kapatılacak
İBB'den Sağmalcılar Viyadüğü'ne yönelik açıklama: 10 günlüğüne kapatılacak
Sputnik Türkiye
Bayrampaşa’daki Sağmalcılar Viyadüğü’nde yapılacak depreme karşı güçlendirme çalışması nedeniyle bütün şeritler, okulların kapanmasının ardından 10 gün süreyle... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T13:22+0300
2024-06-10T13:22+0300
2024-06-10T13:30+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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bayrampaşa belediyesi
viyadük
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deprem
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada, O-3 karayolu üzerindeki Sağmalcılar Viyadüğü’nde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.O-3 karayolu Aksaray yönünde viyadük genleşme derzi yenileme çalışması yapılacağı belirtilen açıklamada, viyadük üzerindeki bütün şeritlerin, 23.00 ila 06.00 saatleri arasında 10 gün süreyle geçici olarak trafiğe kapatılacağı kaydedildi.Hangi yollar alternatif olarak kullanılacak? Açıklamada, belirtilen saatlerde O-3 karayolu ve Metris-Esenler bağlantı yolundan gelen sürücülerin Aksaray yönüne, alternatif olarak Otogar bağlantı yolu ve Dumlupınar Caddesi’ni kullanıp D-100 karayoluyla, Hal Kavşağı’ndan da Eski Edirne Asfaltı bağlantısıyla ulaşabileceği ifade edildi.Otogar yönünden gelecek sürücülerin ise doğrudan Dumlupınar Caddesi üzerinden D-100 karayoluna bağlanıp Aksaray yönüne ulaşabileceği belirtildi.Açıklamada, “Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahlar kullanılması önerilirken, sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.
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istanbul büyükşehir belediyesi, ibb, sağmalcılar viyadüğü, depreme karşı güçlendirme, viyadük genleşme derzi, trafik kapatma, alternatif yollar, o-3 karayolu, aksaray yönü, metris-esenler bağlantı yolu, otogar bağlantı yolu, dumlupınar caddesi, d-100 karayolu, hal kavşağı, eski edirne asfaltı, trafik yoğunluğu, sağmalcılar viyadüğü ne zaman kapatılacak, sağmalcılar viyadüğü alternatif yollar, istanbul yol kapatma, bayrampaşa yol kapanma
İBB'den Sağmalcılar Viyadüğü'ne yönelik açıklama: 10 günlüğüne kapatılacak
13:22 10.06.2024 (güncellendi: 13:30 10.06.2024)
Bayrampaşa’daki Sağmalcılar Viyadüğü’nde yapılacak depreme karşı güçlendirme çalışması nedeniyle bütün şeritler, okulların kapanmasının ardından 10 gün süreyle 23.00 ile 06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada, O-3 karayolu üzerindeki Sağmalcılar Viyadüğü’nde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.
O-3 karayolu Aksaray yönünde viyadük genleşme derzi yenileme çalışması yapılacağı belirtilen açıklamada, viyadük üzerindeki bütün şeritlerin, 23.00 ila 06.00 saatleri arasında 10 gün süreyle geçici olarak trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
Hangi yollar alternatif olarak kullanılacak?
Açıklamada, belirtilen saatlerde O-3 karayolu ve Metris-Esenler bağlantı yolundan gelen sürücülerin Aksaray yönüne, alternatif olarak Otogar bağlantı yolu ve Dumlupınar Caddesi’ni kullanıp D-100 karayoluyla, Hal Kavşağı’ndan da Eski Edirne Asfaltı bağlantısıyla ulaşabileceği ifade edildi.
Otogar yönünden gelecek sürücülerin ise doğrudan Dumlupınar Caddesi üzerinden D-100 karayoluna bağlanıp Aksaray yönüne ulaşabileceği belirtildi.
Açıklamada, “Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahlar kullanılması önerilirken, sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.