https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/finlandiyadan-itiraf-bazi-silahlari-test-etmeden-ukraynaya-gonderiyoruz-1084675536.html

Finlandiya'dan itiraf: Bazı silahları test etmeden Ukrayna'ya gönderiyoruz

Finlandiya'dan itiraf: Bazı silahları test etmeden Ukrayna'ya gönderiyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Batılı ülkelerin Ukrayna'yı kendi ürettikleri silahlar için bir test poligonu olarak kullandığını defaatle vurgularken Finlandiya'dan bunu doğrulayan bir... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T10:21+0300

2024-06-10T10:21+0300

2024-06-10T10:21+0300

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Finlandiya Savunma Kuvvetleri Savaş Ekonomisi Daire Başkanı Korgeneral Mikko Heiskanen, ülkede üretilen bazı silahların test edilmeden Ukrayna'ya gönderildiğini belirtti.STT haber ajansına demeç veren Heiskanen, Finlandiya'da üretilen ve henüz test edilmeyen bazı silahların Ukrayna'ya askeri yardım olarak verildiğini itiraf etti.Fin savunma sanayisinin en son geliştirdiği silahların Kiev'e gönderildiğini ve bunlardan bazılarının henüz geliştirme aşamasında bulunduğunu kaydeden Heiskanen, Ukrayna'daki çatışma bölgesinde kazanılan deneyime yeni askeri teçhizatın geliştirilmesinde ihtiyaç duyulacağının altını çizdi.Finlandiya, Nisan 2024'te Kiev'e 188 milyon euro tutarındaki 23. askeri yardım paketini göndermişti. Fin hükümeti, Ukrayna'ya aktarılan askeri yarıdm paketlerinin içeriğini açıklamıyor.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna'nın ABD ve NATO silahlarının test poligonu olarak kullanıldığını belirtmişti.Volodin, Washington ve NATO'nun Ukrayna'yı biyolojik silahlar da dahil çeşitli silahların test edildiği ve yeni savaş metotlarının denendiği bir poligon olarak kullandığının aşikar olduğunu vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Artur Lyukmanov da, Ukrayna'nın NATO tarafından dijital harp metotlarının test edildiği bir poligona dönüştüğünün altını çizmişti.Sputnik'e demeç veren Lyukmanov, Ukrayna'nın Batı tarafından askeri amaçlar için kullanıldığına dair görüşler hakkında "Bu ülkenin dijital alandaki harp metotlarının test edildiği bir NATO poligonu haline geldiği kabul edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230414/duma-baskani-volodin-ukrayna-nato-silahlarinin-test-poligonu-durumunda-1069686909.html

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