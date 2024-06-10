https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-ilham-aliyev-ile-ankarada-bir-araya-geldi-1084688047.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ankara'da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ankara'da bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T15:12+0300
2024-06-10T15:12+0300
2024-06-10T15:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
beştepe
beştepe külliyesi
cumhurbaşkanlığı külliyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084687891_0:26:2684:1535_1920x0_80_0_0_11271d762c2258d430006ad79436ed12.jpg
Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk görüşmenin ardından Aliyev'i Beştepe'de ağırlayacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle değerlendirileceği belirtildi.Ek olarak bölgesel ve küresel konular da gündemde olacak.
türkiye
beştepe külliyesi
cumhurbaşkanlığı külliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084687891_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_620a8c550e8abfb136f80892a70fa288.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, beştepe, beştepe külliyesi, cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, beştepe, beştepe külliyesi, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ankara'da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk görüşmenin ardından Aliyev'i Beştepe'de ağırlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle değerlendirileceği belirtildi.
Ek olarak bölgesel ve küresel konular da gündemde olacak.