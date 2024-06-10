https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-ilham-aliyev-ile-ankarada-bir-araya-geldi-1084688047.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ankara'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ankara'da bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T15:12+0300

2024-06-10T15:12+0300

2024-06-10T15:12+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

beştepe

beştepe külliyesi

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk görüşmenin ardından Aliyev'i Beştepe'de ağırlayacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tüm yönleriyle değerlendirileceği belirtildi.Ek olarak bölgesel ve küresel konular da gündemde olacak.

türkiye

beştepe külliyesi

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, beştepe, beştepe külliyesi, cumhurbaşkanlığı külliyesi