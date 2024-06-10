İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi

“Eczacılıkla ilgili 100 bin sıralama barajı vardı ama biz başından beri hem Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’nın hem de meslek örgütleri olarak istediğimiz, sıralamanın 60 bine mutlaka çekilmesi. Bu bile hem sayı hem kalifiye olarak çok büyük bir farklılık yaratacaktır. Ama bir yandan da mevcut fakültelerdeki kontenjanların en az yüzde 50 oranında düşürülmesi lazım. Şu anda senede 4500 civarında mezun üretiyoruz. 5 yıl sonra 25.000 daha eklenecek. Fakültelerde bu kadar akademisyen yok. Eczacı olmayan dekanlar, profesörü olmayan fakülteler maalesef var. Çünkü bunu yetiştirecek hızda bir akademisyen üretilemez zaten. Dolayısıyla buraların akademisyen yetiştirilecek kurumlara da dönüşmesi lazım çünkü bizim ülkemizde bilim insanlarına da ihtiyacımız var.”