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Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi
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Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk olan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, ilaç krizine dair konuştu. Özcan, "Bunun tek çözümü... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi
Sputnik Türkiye
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk oldu.Eczacılık fakültelerindeki kontenjan problemine değinen Özcan, şöyle konuştu:'Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi'İlaç krizi sorununun temelinde ilaç fiyat kararnamesinin olduğunu söyleyen Özcan, “Bunun yarattığı sorunlar silsilesi aslında ilaç yokluğuna neden oluyor. Oradaki Euro kuru normal kurun yarısıysa, bir süre sonra üretici ve ithalatçı ‘Ben bunu üretmem’ diyor. Bu sorun devam ediyor. Bunun tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi” dedi.Eczacı tarafındaki ilaç krizine de değinen Özcan, “Bu kararname bizim de hayatta kalabilmemizi sağlayacak kazanç oranlarımızı belirliyor. Dolayısıyla biz enflasyonun altında da zaten eziliyoruz çünkü bizim karımızı düzenleyen bu kararname enflasyondan bağımsız” diye belirtti.
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ilaç krizi, istanbul eczacı odası, eczacı, ilaç
ilaç krizi, istanbul eczacı odası, eczacı, ilaç

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi

12:05 10.06.2024 (güncellendi: 09:55 11.06.2024)
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi
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Okan Aslan
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Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk olan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, ilaç krizine dair konuştu. Özcan, "Bunun tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi” dedi.
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk oldu.
Eczacılık fakültelerindeki kontenjan problemine değinen Özcan, şöyle konuştu:
“Eczacılıkla ilgili 100 bin sıralama barajı vardı ama biz başından beri hem Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’nın hem de meslek örgütleri olarak istediğimiz, sıralamanın 60 bine mutlaka çekilmesi. Bu bile hem sayı hem kalifiye olarak çok büyük bir farklılık yaratacaktır. Ama bir yandan da mevcut fakültelerdeki kontenjanların en az yüzde 50 oranında düşürülmesi lazım. Şu anda senede 4500 civarında mezun üretiyoruz. 5 yıl sonra 25.000 daha eklenecek. Fakültelerde bu kadar akademisyen yok. Eczacı olmayan dekanlar, profesörü olmayan fakülteler maalesef var. Çünkü bunu yetiştirecek hızda bir akademisyen üretilemez zaten. Dolayısıyla buraların akademisyen yetiştirilecek kurumlara da dönüşmesi lazım çünkü bizim ülkemizde bilim insanlarına da ihtiyacımız var.”

'Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi'

İlaç krizi sorununun temelinde ilaç fiyat kararnamesinin olduğunu söyleyen Özcan, “Bunun yarattığı sorunlar silsilesi aslında ilaç yokluğuna neden oluyor. Oradaki Euro kuru normal kurun yarısıysa, bir süre sonra üretici ve ithalatçı ‘Ben bunu üretmem’ diyor. Bu sorun devam ediyor. Bunun tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi” dedi.
Eczacı tarafındaki ilaç krizine de değinen Özcan, “Bu kararname bizim de hayatta kalabilmemizi sağlayacak kazanç oranlarımızı belirliyor. Dolayısıyla biz enflasyonun altında da zaten eziliyoruz çünkü bizim karımızı düzenleyen bu kararname enflasyondan bağımsız” diye belirtti.
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