https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/rusya-bricste-ilac-duzenleyicileri-birligi-kurulmasi-cagrisinda-bulundu-1084660979.html

Rusya, BRICS’te İlaç Düzenleyicileri Birliği kurulması çağrısında bulundu

Rusya, BRICS’te İlaç Düzenleyicileri Birliği kurulması çağrısında bulundu

Sputnik Türkiye

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, BRICS ülkelerinin ilaç ve tıbbi ürün mevzuatını tek bir standarda ulaştıracak düzenleyici birlik oluşturması gerektiğini... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T14:26+0300

2024-06-09T14:26+0300

2024-06-09T14:27+0300

yaşam

rusya

rusya sağlık bakanlığı

mihail muraşko

brics

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tıbbi cihaz

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) düzenlenen ‘BRICS Alanında İlaç Güvenliği’ başlıklı oturumda konuşan Muraşko, BRICS ülkeleri arasındaki iletişimde bir başka yenilikçi yaklaşım olarak sunulan fikrin üyeler arası koordinasyonu artıracağına dikkat çekerken, ayrıca 'BRICS Aşı Geliştirme ve Araştırma Merkezi'nin halihazırda kurulmuş olduğunun altını çizdi.“Bu merkez, kaliteli ve yenilikçi aşıların sağlanmasında en önemli araçlardan biri haline gelmelidir” diyen Rusya Sağlık Bakanı, BRICS ülkelerinin şu anda müşterek araştırma ve geliştirme yürüttüğü bir dizi alan olduğunu, tüm bu çalışmaların da insanlığın karşı karşıya olduğu bulaşıcı zorluklara yönelik olduğunu sözlerine ekledi.Sağlıkta yapay zekanın önemi artıyorİlaç ve tıbbi cihaz üretimindeki yeniliklere de değinen Muraşko, Rusya'nın 18'i 2023 yılında olmak üzere yapay zeka (AI) kullanabilen yaklaşık 30 tıbbi cihazı tescil ettirdiğini ifade etti.Konuşmasını, “Bugün ülkede yapay zeka kullanan yaklaşık 30 tıbbi cihaz kayıtlı ve pratikte lider konumdayız” diye sürdüren Rusya Sağlık Bakanı, yapay zekaya sahip tıbbi cihazların tescilinin aktif bir hızla ilerlediğini de kaydetti.Oturumda söz alan Dünya Sağlık Örgütü'nün Rusya Temsilcisi Batır Berdikliçev tıpta yapay zeka kullanımının avantajlarından bahsederken, bunlar arasında tanısal doğruluk, büyük miktarda verinin işlenmesi ve kişiselleştirilmiş tedavi planı geliştirme olasılığı yer aldığının altını çizdi.Berdikliçev, aynı zamanda, tıpta yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımı üzerindeki kontrolün hala insanlarda kalması gerektiğine de vurgu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bakan-bayraktar-spief-2024te-konustu-akkuyunun-yani-sira-ilave-reaktorlere-ihtiyac-duyacagiz-1084604419.html

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rusya, rusya sağlık bakanlığı, mihail muraşko, brics, ilaç, tıbbi cihaz