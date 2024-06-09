https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/evin-balkonunu-silah-imalathanesine-cevirmisler-2-gozalti-1084657743.html
Evin balkonunu silah imalathanesine çevirmişler: 2 gözaltı
Evin balkonunu silah imalathanesine çevirmişler: 2 gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T11:34+0300
2024-06-09T11:34+0300
2024-06-09T11:34+0300
türkiye
avcılar
silah ticareti
balkon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Şüpheli H.G'yi takibe alan ekipler, silahların Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını ve bu adreste üretim yapıldığını belirledi.Düzenlenen operasyonda H.G. ve B.K. gözaltına alınırken, evin balkon kısmının imalathane olarak kullanıldığını tespit edildi.Aramalarda satışa hazır 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, yapıma hazır 8 kurusıkı tabanca, sürgü kapağı olmayan namlusu açılmamış 15 gövde, 15 sürgü kapağı, 17 yiv set yapılı açık namlu, 11 namlu fişek yatağı, 13 icra pimi, namlu açıcı masa matkabı, mengene, icra yayı, şarjör, şarjör kapağı, matkap, yiv set yapıcı uçlar, spiral el aleti ve milimetrik kumpas, çok sayıda 9 milimetrelik fişek ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/istanbulda-isid-operasyonu-orgutu-fonlayan-sirketlerin-mal-varliklari-donduruldu-11-gozalti----1084654661.html
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avcılar, silah ticareti, balkon
avcılar, silah ticareti, balkon
Evin balkonunu silah imalathanesine çevirmişler: 2 gözaltı
İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli H.G'yi takibe alan ekipler, silahların Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını ve bu adreste üretim yapıldığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda H.G. ve B.K. gözaltına alınırken, evin balkon kısmının imalathane olarak kullanıldığını tespit edildi.
Aramalarda satışa hazır 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, yapıma hazır 8 kurusıkı tabanca, sürgü kapağı olmayan namlusu açılmamış 15 gövde, 15 sürgü kapağı, 17 yiv set yapılı açık namlu, 11 namlu fişek yatağı, 13 icra pimi, namlu açıcı masa matkabı, mengene, icra yayı, şarjör, şarjör kapağı, matkap, yiv set yapıcı uçlar, spiral el aleti ve milimetrik kumpas, çok sayıda 9 milimetrelik fişek ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.