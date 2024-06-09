https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/evin-balkonunu-silah-imalathanesine-cevirmisler-2-gozalti-1084657743.html

Evin balkonunu silah imalathanesine çevirmişler: 2 gözaltı

Evin balkonunu silah imalathanesine çevirmişler: 2 gözaltı

Sputnik Türkiye

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T11:34+0300

2024-06-09T11:34+0300

2024-06-09T11:34+0300

türkiye

avcılar

silah ticareti

balkon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/09/1084657586_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_abe64ea1452b1d9547caad7b642c4020.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Şüpheli H.G'yi takibe alan ekipler, silahların Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını ve bu adreste üretim yapıldığını belirledi.Düzenlenen operasyonda H.G. ve B.K. gözaltına alınırken, evin balkon kısmının imalathane olarak kullanıldığını tespit edildi.Aramalarda satışa hazır 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, yapıma hazır 8 kurusıkı tabanca, sürgü kapağı olmayan namlusu açılmamış 15 gövde, 15 sürgü kapağı, 17 yiv set yapılı açık namlu, 11 namlu fişek yatağı, 13 icra pimi, namlu açıcı masa matkabı, mengene, icra yayı, şarjör, şarjör kapağı, matkap, yiv set yapıcı uçlar, spiral el aleti ve milimetrik kumpas, çok sayıda 9 milimetrelik fişek ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/istanbulda-isid-operasyonu-orgutu-fonlayan-sirketlerin-mal-varliklari-donduruldu-11-gozalti----1084654661.html

türkiye

avcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avcılar, silah ticareti, balkon