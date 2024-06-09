Yazar Ertürk Akşun: Ortaçağ’ın bütün fenomenlerini bugün yeniden yaşamaya başladık

“Çoğu insan bu yaşananların, ‘çürümenin’, ‘çöküşün’, ‘gericileşmenin’ yaşadığımız ülkede, yaşadığımız bölgede olduğunu düşünüyor. Yanlış belki de temelde burada başlıyor. Çürüme, yozlaşma, aklın yitimi, gericileşme, cemaatleşme bütün dünyayı sarmış durumda. İşte biz buna yeni bir dönem, ‘Yeni Ortaçağ’ diyoruz. Batı’nın bu kadar gericileşmesi, faşist yönetimlerin iktidar olması, bireysel terör vs. hepsini sayabiliriz. Amiyane tabirle dünya 30 yıl geriye gitse, 50 yıl ileri gitmiş olacak. Bilim gelişmiyor, dünya teknoloji çöplüğüne dönüşüyor. İnsanlar geleceğe dair tüm umutları yitirmiş durumda… Peki bu karanlık dönemi yaşarken ve yeni dünya doğum sancıları çekerken sol nerede duruyor? Bu karanlık dönemin başlamasına ve devam etmesine karşılık sol ne yaptı? Ne gibi bir katkısı var, bu da önemli bir soru. Günümüzde solun, düşünce dünyasına, hem teorik hem de pratik etkisi ne kadardır? Sol mırıldanmaktan, klavye solculuğu yapmaktan öteye gidebiliyor mu? En iddialı olanlar bile kendi fanusunun içinde deviniyor fakat toplum üzerindeki etkisinin neredeyse hiç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu olanın sol açısından sonuç kısmı. Özellikle dijital alanın genişlemesi, sosyal medyanın hayatımızın büyük bir kısmını işgalinden sonra, ilk başlarda sol buna dirense de bir süre sonra aynı uygulamaların kölesi olmadı mı? Bu yeni dijital alan, sola kendini ifade etmek için bir imkân tanıdı, daha öncesinde zaten devletin hiçbir nimetinden faydalanamayan sol için bir özgürlük alanı doğurmuş gibi gözükse de, diğer taraftan ataleti ve mızmızlanan siyaseti doğurdu. Kendi yarattığı adacıkta, sadece kendisi gibi düşünenlerle kısır bir sürecin içerisine girmiş oldu. Halbuki düşünceler, büyük tartışmalardan, ortak akıldan doğar.”