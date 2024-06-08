https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/cagri-merkezi-ile-aradiklari-kisilere-jigolo-sitesine-girdiniz-diyerek-vurgun-yaptilar-1084638962.html

Çağrı merkezi ile aradıkları kişilere 'jigolo sitesine girdiniz' diyerek vurgun yaptılar

Çağrı merkezi ile aradıkları kişilere 'jigolo sitesine girdiniz' diyerek vurgun yaptılar

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta lüks sitede kurdukları çağrı merkezi ile aradıkları vatandaşlara “Jigolo sitesine giriş yapıp üye kaydı oluşturmuşsunuz. Hakkınızda icra takibi... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T13:32+0300

2024-06-08T13:32+0300

2024-06-08T13:32+0300

türkiye

jigolo

vurgun

operasyon

asayiş

esenyurt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084638785_0:2:999:564_1920x0_80_0_0_1ee4128c531ceb0353cbb6181c8fd54b.jpg

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.İhbarı yapan kişi bir çağrı merkezinden aranarak "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz. Borcunuzdan dolayı haciz başlatacağız. Söylenen miktarda parayı yatırırsanız icrayı durdururuz" diyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi.Polis, yaptığı çalışmada şüphelilerin Esenyurt'ta 2 lüks rezidans dairesini kiralayarak çağrı merkezi haline getirdiğini tespit etti.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları baskında biri kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.8 Bin kişiye ait kişisel bilgiler bulunduEvde yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, 8 bin vatandaşa ait kişisel bilgiler ele geçirildi.Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler H.B. (25), D.E. (22), H.Ö. (22), M.Ç. (21) ve O.O. (23) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri nasıl ele geçirdiği ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.Şüphelilerin bu yöntemle binlerce kişiden milyonlarca lira vurgun yaptığı değerlendiriliyor.Birçok kişinin adının böyle şeylere karışmaması için şikayetçi bile olmadığı dosyada çetenin lüks evlerde lüks araçlarla yaşam sürdükleri tespit edildi.

türkiye

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jigolo, vurgun, operasyon, asayiş, esenyurt