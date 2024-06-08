https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/arka-sokaklar-dizisinin-eski-yildizlarindan-gamze-ozcelik-evlendi--1084646816.html

Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızlarından Gamze Özçelik evlendi

Arka Sokaklar dizisinin eski yıldızlarından Gamze Özçelik evlendi

Sputnik Türkiye

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve Arka Sokaklar dizisi gibi bilinen dizilerde oynayan eski oyuncu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T18:55+0300

2024-06-08T18:55+0300

2024-06-08T18:55+0300

türkiye

diriliş ertuğrul

türk

dizi

diriliş ertuğrul (dizi)

avusturalya

gamze özçelik

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Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Sürpriz nikahı çiftin arkadaşları sosyal medya hesabından duyurdu.1981 Avustralya doğumlu Reshad Strik, aralarında Filinta ve Diriliş Ertuğrul'un da olduğu Türk yapımlarında almıştı.Paylaşımda "Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadıama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20181220/tesetture-giren-gamze-ozcelik-idlib-gitti-1036722277.html

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diriliş ertuğrul, türk, dizi, diriliş ertuğrul (dizi), avusturalya, gamze özçelik