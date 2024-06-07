https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/uluslararasi-donanma-fuari-flot-2024-icin-geri-sayim-basladi-1084598765.html

Uluslararası Donanma Fuarı 'Flot-2024' için geri sayım başladı

Uluslararası Donanma Fuarı 'Flot-2024' için geri sayım başladı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Donanma Fuarı 'Flot-2024', ziyaretçileri son yıllarda Rusya Donanması'nda hizmete giren modern savaş ve takviye gemileriyle tanıştıracak. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

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rus savaş gemisi

rus savaş gemileri

fuar

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Büyük merakla beklenen Uluslararası Donanma Fuarı 'Flot-2024', 19-23 Haziran tarihlerinde, geçen sene olduğu gibi yine Kronstadt kentinde düzenlenecek.'Admiralteyskiye verfi' adlı işletmede inşa edilen 636.3 ve 677 projelerinden iki büyük denizaltı, Proje 20380'den korvet, 21631 Buyan-M ve 22800 Karakurt projelerinden küçük füze gemileri, Proje 12700'den deniz mayın tarama gemisi, Proje 12322'den küçük çıkarma gemisi ve daha birçok gemi Leningrad Donanma Üssü'nde sergilenecek.Ziyaretçilerin gemi bağlama alanlarına kabulü, gerekli güvenlik gerekliliklerine uygun olarak ve kimlik kartları kontrol edilerek gerçekleştirilecek.Uluslararası Donanma Fuarı'nda iş programının yanı sıra bir kültür ve eğlence programı da yer alıyor. Donanma Zaferi Müzesi ve ana eseri olan ilk nükleer denizaltı K-3 'Leninskiy Komsomol' de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.Bot yarışları ve çocuk yelken yarışları düzenlenecek fuar kapsamında ünlü akrobasi ekibi 'Rus Şövalyeleri' (Russkie Vityazi) de nefes kesici gösteriler gerçekleştirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240103/bu-yil-rus-donanmasina-ilk-olarak-burya-fuze-gemisi-ve-kronstadt-denizaltisi-katilacak-1079298047.html

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