https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/merkez-bankasindan-normallesme-adimlari-ihracat-bedellerinin-satis-yukumlulugu-yuzde-30a-dusuruldu-1084620971.html

Merkez Bankasından normalleşme adımları: İhracat bedellerinin satış yükümlülüğü yüzde 30'a düşürüldü

Merkez Bankasından normalleşme adımları: İhracat bedellerinin satış yükümlülüğü yüzde 30'a düşürüldü

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), normalleşme kapsamında ihracat bedellerinin satış yükümlülüğünü yüzde 30'a düşürdü. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T20:05+0300

2024-06-07T20:05+0300

2024-06-07T20:05+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

ihracat

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40’tan yüzde 30’a indireceği bildirildi.Merkez Bankasının normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi.Buna göre, TCMB'nin 10 Haziran'dan itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşüreceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/tcmb-baskani-karahan-enflasyonun-tek-haneye-dusecegi-tarihi-acikladi-1084619197.html

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), ihracat