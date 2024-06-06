https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ukraynaya-asker-gondermeyi-planlamadiklarini-soyleyen-stoltenberg-rusya-tehdit-olusturmuyor-1084560865.html

Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadıklarını söyleyen Stoltenberg: Rusya tehdit oluşturmuyor

Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadıklarını söyleyen Stoltenberg: Rusya tehdit oluşturmuyor

Sputnik Türkiye

Tehdit altında oldukları gerekçesiyle Rusya karşıtı politikalarını giderek tırmandıran ve Rusya'nın komşularını İttifak'a dahil eden NATO'dan Ukrayna'ya asker... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T12:55+0300

2024-06-06T12:55+0300

2024-06-06T12:58+0300

ukrayna krizi

nato

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

ukrayna

rusya

fransa

asker

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak olarak Ukrayna'ya asker konuşlandırma planları bulunmadığını ancak üye ülkelerin Kiev'in çeşitli yardımlar sunma hakkına sahip olduğunu söyledi.Finlandiya'da gazetecilerle bir araya gelen Stoltenberg, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının sorulması üzerine, NATO olarak böyle bir planlarının olmadığını belirtti.Stoltenberg, "Ukrayna, uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafaa hakkına sahiptir. Bizim Ukrayna'ya destek sağlama hakkımız var. Müttefikler Ukrayna'ya çeşitli şekillerde yardım sağlıyor. Ancak NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırma gibi bir planı yok" dedi.Stoltenberg, NATO olarak Ukrayna'ya istikrarlı, uzun vadeli desteğin ve uzun vadeli finansmanın temin edilmesini sağlamak için çabaladıklarını kaydetti.'Rusya direkt askeri tehdit oluşturmuyor'Bu arada NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın herhangi bir İttifak üyesi için direkt askeri tehdit oluşturmadığını belirterek şunları söyledi: NATO'nun dünyanın en güçlü askeri ittifakı olduğunun da altını çizen Stoltenberg, NATO fikrinin temelde çatışmaların önlenmesine dayandığını sözlerine ekledi.

ukrayna

rusya

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nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, rusya, fransa, asker