Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadıklarını söyleyen Stoltenberg: Rusya tehdit oluşturmuyor
12:55 06.06.2024 (güncellendi: 12:58 06.06.2024)
© AFP 2023 / Henry NichollsStoltenberg İngiltere
© AFP 2023 / Henry Nicholls
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Tehdit altında oldukları gerekçesiyle Rusya karşıtı politikalarını giderek tırmandıran ve Rusya'nın komşularını İttifak'a dahil eden NATO'dan Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadıklarına ve Moskova'yı tehdit olarak görmediklerine dair açıklama geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak olarak Ukrayna'ya asker konuşlandırma planları bulunmadığını ancak üye ülkelerin Kiev'in çeşitli yardımlar sunma hakkına sahip olduğunu söyledi.
Finlandiya'da gazetecilerle bir araya gelen Stoltenberg, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının sorulması üzerine, NATO olarak böyle bir planlarının olmadığını belirtti.
Stoltenberg, "Ukrayna, uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafaa hakkına sahiptir. Bizim Ukrayna'ya destek sağlama hakkımız var. Müttefikler Ukrayna'ya çeşitli şekillerde yardım sağlıyor. Ancak NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırma gibi bir planı yok" dedi.
Stoltenberg, NATO olarak Ukrayna'ya istikrarlı, uzun vadeli desteğin ve uzun vadeli finansmanın temin edilmesini sağlamak için çabaladıklarını kaydetti.
Finlandiya'da gazetecilerle bir araya gelen Stoltenberg, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının sorulması üzerine, NATO olarak böyle bir planlarının olmadığını belirtti.
Stoltenberg, "Ukrayna, uluslararası hukuka uygun olarak meşru müdafaa hakkına sahiptir. Bizim Ukrayna'ya destek sağlama hakkımız var. Müttefikler Ukrayna'ya çeşitli şekillerde yardım sağlıyor. Ancak NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırma gibi bir planı yok" dedi.
Stoltenberg, NATO olarak Ukrayna'ya istikrarlı, uzun vadeli desteğin ve uzun vadeli finansmanın temin edilmesini sağlamak için çabaladıklarını kaydetti.
'Rusya direkt askeri tehdit oluşturmuyor'
Bu arada NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın herhangi bir İttifak üyesi için direkt askeri tehdit oluşturmadığını belirterek şunları söyledi:
"Şu anda Rusya, Ukrayna çatışmasıyla son derece meşgul durumda. Kuzeyde NATO ülkeleriyle olan sınırlarda bulunanlar da dahil kuvvetlerini Ukrayna'ya kaydırdılar. Silahlı faaliyetler sona erdikten sonra Rusya kuvvetlerini yeniden konuşlandırabilir ancak bu, üyelerimiz için bir tehdit gözlemlediğimiz anlamına gelmiyor."
NATO'nun dünyanın en güçlü askeri ittifakı olduğunun da altını çizen Stoltenberg, NATO fikrinin temelde çatışmaların önlenmesine dayandığını sözlerine ekledi.