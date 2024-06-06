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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ispanya-da-karar-verdi-uaddeki-israil-davasina-mudahil-olacak-1084566885.html
İspanya da karar verdi: UAD'deki İsrail davasına müdahil olacak
İspanya da karar verdi: UAD'deki İsrail davasına müdahil olacak
Sputnik Türkiye
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı İsrail davasına müdahil olacağını açıkladı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T13:52+0300
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Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına katılan ülkeler gün geçtikçe artıyor.Filistin'e desteklerini sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Albares, ülkesinin davaya müdahil olacağını açıkladı. Albares yaptığı açıklamada, “Bunu Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka bağlılık, UAD'nin çalışmalarını desteklemek, daha fazla sivil ölümünü önlemek ve barış için yapıyoruz” dedi.İspanya, İrlanda'nın ardından davaya katılan 2. ülke oldu.Geçtiğimiz yılın aralık ayında Güney Afrika, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'e karşı bir dava açmış ve İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini beyan etmişti.Geçtiğimiz ay ise mahkeme, İsrail'e Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini derhal durdurma ve bölgeye daha fazla yardım girişine izin verme talimatı vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/avrupa-parlamentosu-secimleri-basladi-1084558595.html
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ispanya, jose manuel albares, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, uluslararası adalet divanı, ortadoğu

İspanya da karar verdi: UAD'deki İsrail davasına müdahil olacak

13:52 06.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertJose Manuel Albares
Jose Manuel Albares - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı İsrail davasına müdahil olacağını açıkladı.
Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına katılan ülkeler gün geçtikçe artıyor.
Filistin'e desteklerini sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Albares, ülkesinin davaya müdahil olacağını açıkladı.
Albares yaptığı açıklamada, “Bunu Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka bağlılık, UAD'nin çalışmalarını desteklemek, daha fazla sivil ölümünü önlemek ve barış için yapıyoruz” dedi.
İspanya, İrlanda'nın ardından davaya katılan 2. ülke oldu.
Geçtiğimiz yılın aralık ayında Güney Afrika, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'e karşı bir dava açmış ve İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini beyan etmişti.
Geçtiğimiz ay ise mahkeme, İsrail'e Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini derhal durdurma ve bölgeye daha fazla yardım girişine izin verme talimatı vermişti.
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