https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ispanya-da-karar-verdi-uaddeki-israil-davasina-mudahil-olacak-1084566885.html

İspanya da karar verdi: UAD'deki İsrail davasına müdahil olacak

İspanya da karar verdi: UAD'deki İsrail davasına müdahil olacak

Sputnik Türkiye

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı İsrail davasına müdahil olacağını açıkladı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T13:52+0300

2024-06-06T13:52+0300

2024-06-06T13:52+0300

israil- filistin çatışması

ispanya

jose manuel albares

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin

uluslararası adalet divanı

ortadoğu

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Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına katılan ülkeler gün geçtikçe artıyor.Filistin'e desteklerini sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Albares, ülkesinin davaya müdahil olacağını açıkladı. Albares yaptığı açıklamada, “Bunu Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka bağlılık, UAD'nin çalışmalarını desteklemek, daha fazla sivil ölümünü önlemek ve barış için yapıyoruz” dedi.İspanya, İrlanda'nın ardından davaya katılan 2. ülke oldu.Geçtiğimiz yılın aralık ayında Güney Afrika, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'e karşı bir dava açmış ve İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini beyan etmişti.Geçtiğimiz ay ise mahkeme, İsrail'e Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini derhal durdurma ve bölgeye daha fazla yardım girişine izin verme talimatı vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/avrupa-parlamentosu-secimleri-basladi-1084558595.html

ispanya

gazze

gazze şeridi

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ispanya, jose manuel albares, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, uluslararası adalet divanı, ortadoğu