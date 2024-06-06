https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ispanya-da-karar-verdi-uaddeki-israil-davasina-mudahil-olacak-1084566885.html
İspanya da karar verdi: UAD'deki İsrail davasına müdahil olacak
İspanya da karar verdi: UAD'deki İsrail davasına müdahil olacak
Sputnik Türkiye
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı İsrail davasına müdahil olacağını açıkladı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T13:52+0300
2024-06-06T13:52+0300
2024-06-06T13:52+0300
israil- filistin çatışması
ispanya
jose manuel albares
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
uluslararası adalet divanı
ortadoğu
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Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına katılan ülkeler gün geçtikçe artıyor.Filistin'e desteklerini sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Albares, ülkesinin davaya müdahil olacağını açıkladı. Albares yaptığı açıklamada, “Bunu Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka bağlılık, UAD'nin çalışmalarını desteklemek, daha fazla sivil ölümünü önlemek ve barış için yapıyoruz” dedi.İspanya, İrlanda'nın ardından davaya katılan 2. ülke oldu.Geçtiğimiz yılın aralık ayında Güney Afrika, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'e karşı bir dava açmış ve İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini beyan etmişti.Geçtiğimiz ay ise mahkeme, İsrail'e Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini derhal durdurma ve bölgeye daha fazla yardım girişine izin verme talimatı vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/avrupa-parlamentosu-secimleri-basladi-1084558595.html
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gazze
gazze şeridi
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ispanya, jose manuel albares, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, uluslararası adalet divanı, ortadoğu
ispanya, jose manuel albares, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, uluslararası adalet divanı, ortadoğu
İspanya da karar verdi: UAD'deki İsrail davasına müdahil olacak
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı İsrail davasına müdahil olacağını açıkladı.
Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına katılan ülkeler gün geçtikçe artıyor.
Filistin'e desteklerini sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Albares, ülkesinin davaya müdahil olacağını açıkladı.
Albares yaptığı açıklamada, “Bunu Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka bağlılık, UAD'nin çalışmalarını desteklemek, daha fazla sivil ölümünü önlemek ve barış için yapıyoruz” dedi.
İspanya, İrlanda'nın ardından davaya katılan 2. ülke oldu.
Geçtiğimiz yılın aralık ayında Güney Afrika, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'e karşı bir dava açmış ve İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini beyan etmişti.
Geçtiğimiz ay ise mahkeme, İsrail'e Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini derhal durdurma ve bölgeye daha fazla yardım girişine izin verme talimatı vermişti.