https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/irandan-uaeanin-suclamalarina-yanit-1084568611.html

İran'dan UAEA’nın suçlamalarına yanıt

İran'dan UAEA’nın suçlamalarına yanıt

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T14:39+0300

2024-06-06T14:39+0300

2024-06-06T14:39+0300

dünya

iran

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

uaea

nükleer

iran nükleer anlaşması

tahran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083098260_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_091e8fd139356f8ce991f0b519b095c0.jpg

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin oy birliğiyle kabul edilmesi İran'da tepkiyle karşılandı.İran Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen toplantıda kabul edilen öneriye ilişkin yapılan açıklamada, batılı ülkelerin İran karşısında devam ettirdikleri siyasi baskıların yenilmeye mahkum olduğu belirtilerek, "İran aleyhinde alınan bu kararı kınıyoruz. Bu siyasi karar, bazı Batılı ülkelerin İran karşısında uluslararası kurumları bir baskı aracı olarak kullanma girişiminin başarısız bir diğer örneğidir” ifadeleri kullanıldı.Tahran yönetiminin UAEA'nın ek protokolleri çerçevesinde nükleer faaliyetlerini iş birliği içerisinde sürdürdüğü aktarılan açıklamada, “Alınan bu karar ülkemizin nükleer çalışmalara devam etmesine ve geliştirmesine engel değildir” denildi.'İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız'İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran aleyhinde alınan kararı kendilerine yönelik “siyasi baskı” unsuru olarak gördüklerini belirterek, "Ülkemize karşı yapıcı olmayan bu karar siyasi baskı aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor. İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/irandan-uaea-baskani-grossiye-destek-mesaji-1083361068.html

iran

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, nükleer, iran nükleer anlaşması, tahran