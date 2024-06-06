https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/irandan-uaeanin-suclamalarina-yanit-1084568611.html
İran'dan UAEA’nın suçlamalarına yanıt
İran'dan UAEA’nın suçlamalarına yanıt
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T14:39+0300
2024-06-06T14:39+0300
2024-06-06T14:39+0300
dünya
iran
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
uaea
nükleer
iran nükleer anlaşması
tahran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083098260_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_091e8fd139356f8ce991f0b519b095c0.jpg
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin oy birliğiyle kabul edilmesi İran'da tepkiyle karşılandı.İran Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen toplantıda kabul edilen öneriye ilişkin yapılan açıklamada, batılı ülkelerin İran karşısında devam ettirdikleri siyasi baskıların yenilmeye mahkum olduğu belirtilerek, "İran aleyhinde alınan bu kararı kınıyoruz. Bu siyasi karar, bazı Batılı ülkelerin İran karşısında uluslararası kurumları bir baskı aracı olarak kullanma girişiminin başarısız bir diğer örneğidir” ifadeleri kullanıldı.Tahran yönetiminin UAEA'nın ek protokolleri çerçevesinde nükleer faaliyetlerini iş birliği içerisinde sürdürdüğü aktarılan açıklamada, “Alınan bu karar ülkemizin nükleer çalışmalara devam etmesine ve geliştirmesine engel değildir” denildi.'İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız'İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran aleyhinde alınan kararı kendilerine yönelik “siyasi baskı” unsuru olarak gördüklerini belirterek, "Ülkemize karşı yapıcı olmayan bu karar siyasi baskı aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor. İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/irandan-uaea-baskani-grossiye-destek-mesaji-1083361068.html
iran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083098260_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f71c11deefdba582b973e46c822b0b4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, nükleer, iran nükleer anlaşması, tahran
iran, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, nükleer, iran nükleer anlaşması, tahran
İran'dan UAEA’nın suçlamalarına yanıt
İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin kabul edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Alınan bu karar ülkemizin nükleer çalışmalara devam etmesine ve geliştirmesine engel değildir” ifadesi kullanıldı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin oy birliğiyle kabul edilmesi İran'da tepkiyle karşılandı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen toplantıda kabul edilen öneriye ilişkin yapılan açıklamada, batılı ülkelerin İran karşısında devam ettirdikleri siyasi baskıların yenilmeye mahkum olduğu belirtilerek, "İran aleyhinde alınan bu kararı kınıyoruz. Bu siyasi karar, bazı Batılı ülkelerin İran karşısında uluslararası kurumları bir baskı aracı olarak kullanma girişiminin başarısız bir diğer örneğidir” ifadeleri kullanıldı.
Tahran yönetiminin UAEA'nın ek protokolleri çerçevesinde nükleer faaliyetlerini iş birliği içerisinde sürdürdüğü aktarılan açıklamada, “Alınan bu karar ülkemizin nükleer çalışmalara devam etmesine ve geliştirmesine engel değildir” denildi.
'İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız'
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran aleyhinde alınan kararı kendilerine yönelik “siyasi baskı” unsuru olarak gördüklerini belirterek, "Ülkemize karşı yapıcı olmayan bu karar siyasi baskı aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor. İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız” dedi.