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İran'dan UAEA’nın suçlamalarına yanıt
İran'dan UAEA’nın suçlamalarına yanıt
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T14:39+0300
2024-06-06T14:39+0300
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin oy birliğiyle kabul edilmesi İran'da tepkiyle karşılandı.İran Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen toplantıda kabul edilen öneriye ilişkin yapılan açıklamada, batılı ülkelerin İran karşısında devam ettirdikleri siyasi baskıların yenilmeye mahkum olduğu belirtilerek, "İran aleyhinde alınan bu kararı kınıyoruz. Bu siyasi karar, bazı Batılı ülkelerin İran karşısında uluslararası kurumları bir baskı aracı olarak kullanma girişiminin başarısız bir diğer örneğidir” ifadeleri kullanıldı.Tahran yönetiminin UAEA'nın ek protokolleri çerçevesinde nükleer faaliyetlerini iş birliği içerisinde sürdürdüğü aktarılan açıklamada, “Alınan bu karar ülkemizin nükleer çalışmalara devam etmesine ve geliştirmesine engel değildir” denildi.'İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız'İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran aleyhinde alınan kararı kendilerine yönelik “siyasi baskı” unsuru olarak gördüklerini belirterek, "Ülkemize karşı yapıcı olmayan bu karar siyasi baskı aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor. İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız” dedi.
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İran'dan UAEA’nın suçlamalarına yanıt

14:39 06.06.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREİran Tahran
İran Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin kabul edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Alınan bu karar ülkemizin nükleer çalışmalara devam etmesine ve geliştirmesine engel değildir” ifadesi kullanıldı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin oy birliğiyle kabul edilmesi İran'da tepkiyle karşılandı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen toplantıda kabul edilen öneriye ilişkin yapılan açıklamada, batılı ülkelerin İran karşısında devam ettirdikleri siyasi baskıların yenilmeye mahkum olduğu belirtilerek, "İran aleyhinde alınan bu kararı kınıyoruz. Bu siyasi karar, bazı Batılı ülkelerin İran karşısında uluslararası kurumları bir baskı aracı olarak kullanma girişiminin başarısız bir diğer örneğidir” ifadeleri kullanıldı.
Tahran yönetiminin UAEA'nın ek protokolleri çerçevesinde nükleer faaliyetlerini iş birliği içerisinde sürdürdüğü aktarılan açıklamada, “Alınan bu karar ülkemizin nükleer çalışmalara devam etmesine ve geliştirmesine engel değildir” denildi.

'İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız'

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran aleyhinde alınan kararı kendilerine yönelik “siyasi baskı” unsuru olarak gördüklerini belirterek, "Ülkemize karşı yapıcı olmayan bu karar siyasi baskı aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor. İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız” dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi İran'da - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
DÜNYA
İran’dan UAEA Başkanı Grossi’ye destek mesajı
1 Mayıs, 13:39
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