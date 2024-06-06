https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/hangi-bati-ulkeleri-ukraynaya-agir-silah-gonderiyor-1084504246.html
Hangi Batı ülkeleri Ukrayna'ya ağır silah gönderiyor?
Hangi Batı ülkeleri Ukrayna'ya ağır silah gönderiyor?
Sputnik Türkiye
NATO ülkeleri Ukrayna'nın Batı yapımı silahlarla Rus topraklarını vurmasının önünü açılmasını son günlerde hararetli bir şekilde tartışıyor. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T18:30+0300
2024-06-06T18:30+0300
2024-06-06T18:30+0300
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ağır silah
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Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı. Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatını yapan Batı ülkeleri sıralaması, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, nato, rusya, ukrayna, batılı ülkeleri, инфографика, silah, ağır silah
infografik, nato, rusya, ukrayna, batılı ülkeleri, инфографика, silah, ağır silah
Hangi Batı ülkeleri Ukrayna'ya ağır silah gönderiyor?
NATO ülkeleri Ukrayna'nın Batı yapımı silahlarla Rus topraklarını vurmasının önünü açılmasını son günlerde hararetli bir şekilde tartışıyor.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı. Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatını yapan Batı ülkeleri sıralaması, Sputnik'in infografiğinde.