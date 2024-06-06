https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/hangi-bati-ulkeleri-ukraynaya-agir-silah-gonderiyor-1084504246.html

Hangi Batı ülkeleri Ukrayna'ya ağır silah gönderiyor?

Hangi Batı ülkeleri Ukrayna'ya ağır silah gönderiyor?

Sputnik Türkiye

NATO ülkeleri Ukrayna'nın Batı yapımı silahlarla Rus topraklarını vurmasının önünü açılmasını son günlerde hararetli bir şekilde tartışıyor. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T18:30+0300

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2024-06-06T18:30+0300

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ağır silah

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Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı. Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatını yapan Batı ülkeleri sıralaması, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

ukrayna

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infografik, nato, rusya, ukrayna, batılı ülkeleri, инфографика, silah, ağır silah