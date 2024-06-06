https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/golden-boy-2024te-siralama-guncellendi-listede-4-turk-isim-1084588755.html
Golden Boy 2024'te sıralama güncellendi: Listede 4 Türk isim
Golden Boy 2024'te sıralama güncellendi: Listede 4 Türk isim
Sputnik Türkiye
Avrupa'da 21 yaş altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülünün haziran ayı güncellemesi açıklandı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Yasin... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T23:55+0300
2024-06-06T23:55+0300
2024-06-06T23:55+0300
spor
futbol
avrupa
futbolcu
golden boy
arda güler
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İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024'ün listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı. NTV'nin aktardığına göre listenin ilk 10 sırasında sadece iki isim değişti. Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren ilk 10 dışında kalırken bu isimlerin yerine Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic dahil oldu. Paylaşılan listede Lamine Yamal ilk sıradaki yerini korurken Yamal'ı Benfica'dan Joao Neves ve Manchester United'dan Alejandro Garnacho takip etti. Real Madrid forması giyen Arda Güler listede 19. sırada yer aldı. Juventus'tan Kenan Yıldız 32., Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 59. ve Kasımpaşa'dan Yasin Özcan 67. sırada kendine yer buldu. Golden Boy 2024 ödülünde ilk 10 sırada yer alan isimler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/a-milli-futbol-takimi-teknik-direktoru-montella-euro2024-hedefini-acikladi--1084519178.html
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futbol, avrupa, futbolcu, golden boy, arda güler
futbol, avrupa, futbolcu, golden boy, arda güler
Golden Boy 2024'te sıralama güncellendi: Listede 4 Türk isim
Avrupa'da 21 yaş altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülünün haziran ayı güncellemesi açıklandı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Yasin Özcan listede yer aldı.
İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024'ün listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı.
NTV'nin aktardığına
göre listenin ilk 10 sırasında sadece iki isim değişti. Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren ilk 10 dışında kalırken bu isimlerin yerine Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic dahil oldu.
Paylaşılan listede Lamine Yamal ilk sıradaki yerini korurken Yamal'ı Benfica'dan Joao Neves ve Manchester United'dan Alejandro Garnacho takip etti.
Real Madrid forması giyen Arda Güler listede 19. sırada yer aldı. Juventus'tan Kenan Yıldız 32., Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 59. ve Kasımpaşa'dan Yasin Özcan 67. sırada kendine yer buldu.
Golden Boy 2024 ödülünde ilk 10 sırada yer alan isimler şöyle:
1.
Lamine Yamal - Barcelona
3.
Alejandro Garnacho - Manchester United
4.
Warren Zaire-Emery - PSG
7.
Kobie Mainoo - Manchester United
8.
Pau Cubarsi - Barcelona
9.
Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih
10.
Rico Lewis - Manchester City