Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'dan 'haciz' açıklaması

'2022 yılında çalışmasını tamamlayan ancak ödemesinin tamamını alamamış olan firma, ilk olarak 2023 yılında Foça Belediyesi makam aracına haciz işlemi uygulamış. Bugün de tamamlanmayan ödemeyle ilgili olarak alacaklı müteahhit firmanın avukatı ve icra görevlisi belediyemize gelerek makam odasında haciz işlemini gerçekleştirmek istemişlerdir. Bu haciz işlemine karşı, odanın kapısını sonuna kadar açmış bulunmaktayım. Çünkü 4 aydır maaşlarını alamayan mesai arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığı şu an her türlü ödemeden önceliklidir ve ne makam aracımız ne de makam odasının koltukları onların emeğinden daha değerli değildir. Yapılan görüşmelerin sonucunda alacaklı müteahhit firma, avukatı aracılığıyla belediye başkanı makam odasındaki mobilyaları bugün haczetmek istese de, belediye bünyesinde yeni kurduğumuz hukuk biriminde görevli avukatlarımızın tespitleri ve itirazları sonucu hukuki şartları gerçekleşmemiş bir haciz işlemi yapılmamıştır. Bilmenizi isterim ki; devraldığım bu zorlu koşullar ve şahsıma yapılan tüm haksız saldırılar çalışma hırsımı ve Foçamıza olan sorumluluk bilincimi güçlendirmektedir. Foça Belediyesi şeffaf, adil, iyi bir yönetim anlayışıyla bu sorunların hepsini çözebilecek kadar güçlüdür ve çözecektir.'