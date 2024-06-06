https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/boeingin-uzaya-firlatilan-starliner-mekiginde-sizinti-tespit-edildi-1084579609.html

Boeing'in uzaya fırlatılan Starliner mekiğinde sızıntı tespit edildi

Boeing'in uzaya fırlatılan Starliner mekiğinde sızıntı tespit edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın fırlatılmayı beklediği Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya yollanan Boeing'in Starliner... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T17:20+0300

2024-06-06T17:20+0300

2024-06-06T17:20+0300

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cape canaveral

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uzay aracı

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) X sosyal medya platformundan Starliner mekiğine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ekipler uzay aracında üç helyum sızıntısı tespit etti" ifadesi kullanıldı.Sızıntılardan birinin uçuş öncesi tespit edildiği, diğerlerinin ise uçuş esnasında ortaya çıktığı kaydedildi. Etkilenen helyum vanalarından ikisinin kapatıldığı, ‘uzay aracının stabil durumda’ olduğu belirtildi.Boeing sözcüsü Jim May, sızıntıların astronotlara "risk teşkil etmediğini" bildirdi.Boeing, iki ertelemenin ardından dün iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.Starliner mekiğinde bulunan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık bir hafta geçirmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210814/boeing-starliner-mekiginin-test-ucusunu-iptal-etti-1048018025.html

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starliner, nasa, abd, cape canaveral, uzay, uzay aracı