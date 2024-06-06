https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/beyoglunda-eglence-mekanlarina-polis-denetimi-1084548691.html

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına polis denetimi

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına polis denetimi

Sputnik Türkiye

Beyoğlu'nda polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T01:21+0300

2024-06-06T01:21+0300

2024-06-06T01:21+0300

türkiye

istanbul

gbt

denetim

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu'ndaki eğlence mekanları denetlendi.Mekanların belgelerini kontrol eden ekipler, müşterilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

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istanbul, gbt, denetim