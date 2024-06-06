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Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına polis denetimi
Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına polis denetimi
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu'ndaki eğlence mekanları denetlendi.Mekanların belgelerini kontrol eden ekipler, müşterilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.
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istanbul, gbt, denetim
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Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına polis denetimi

01:21 06.06.2024
© AA / Ali BalıkçıAnkara - müzik yasağı - denetim
Ankara - müzik yasağı - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA / Ali Balıkçı
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Beyoğlu'nda polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu'ndaki eğlence mekanları denetlendi.
Mekanların belgelerini kontrol eden ekipler, müşterilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.
trafik denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
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