https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/beyoglunda-eglence-mekanlarina-polis-denetimi-1084548691.html
Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına polis denetimi
Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına polis denetimi
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T01:21+0300
2024-06-06T01:21+0300
2024-06-06T01:21+0300
türkiye
istanbul
gbt
denetim
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu'ndaki eğlence mekanları denetlendi.Mekanların belgelerini kontrol eden ekipler, müşterilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240128/bakan-yerlikaya-denetimleri-duyurusu-807-aractan-sokturuldu-1080113252.html
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istanbul, gbt, denetim
Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına polis denetimi
Beyoğlu'nda polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu'ndaki eğlence mekanları denetlendi.
Mekanların belgelerini kontrol eden ekipler, müşterilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.