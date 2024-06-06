https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ali-koc-bu-secimlerin-zorbalikla-sona-ermesine-izin-vermeyecegiz-1084586817.html

Ali Koç: Bu seçimlerin zorbalıkla sona ermesine izin vermeyeceğiz

Ali Koç: Bu seçimlerin zorbalıkla sona ermesine izin vermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bu seçimlerin zorbalıkla sona ermesine izin vermeyeceğiz. Biz onlar gibi değiliz, olmamalıyız. Sakin olun, biz kazanacağız. Biz... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T22:56+0300

2024-06-06T22:56+0300

2024-06-06T22:56+0300

ali koç

spor

fenerbahçe

aziz yıldırım

seçim

jose mourinho

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç’un İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıya yönetim kurulu ve kongre üyeleri katıldı. İlk olarak seçim kampanyası hakkında bilgiler veren Koç, "Camiamız bir ve bütün olduğunda bizi durduracak bir kuvvet yok. Bunu test ettiler ve cevaplarını da aldılar. Yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. Birçok şehre gittik. Yüksek katılım sağlandı. Yaptıklarımızı, yapmak istediklerimizi, yapamadıklarımızı çeşitli ortamlarda paylaştık. Bu seneki kampanya farklı oldu. Hem yarışa geç girmem hem de takımlarımızın yarışlarının devam etmesi sebebiyle kampanyamız kısıtlı oldu. Seçildiğimiz takdirde gidemediğimiz yerlere de gideceğimizi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.'Kimse bizim niyetimizi sorgulayamaz'6 yıllık başkanlık süresi boyunca deneyimler edinip dersler çıkardıklarını belirten Koç, "6 sene boyunca yönetimdeki arkadaşlarımla Fenerbahçe’nin geleceği açısından kritik öneme sahip başarılar elde ettiğimiz gibi, bazı alanlarda da istediğimiz yerlere gelemedik. Süreç içerisinde birçok kongre üyemiz de yeri geldi hoca tercihi yeri geldi kadro planlaması konularında bize şikayetlerini ulaştırdı. Şundan emin olabilirsiniz ki bunların bir daha yaşanmaması için bütün tecrübeyi kazandık. Siz de bunun emarelerini son 2 senede görmüşsünüzdür. Biz bilerek, isteyerek hiçbir yanlış yapmadık. Kimse bizim niyetimizi sorgulayamaz" sözlerini kaydetti.Başkanlığa ilk seçildiği dönemde kulübün maddi durumunun kötü olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, “Kulübü aldığımız noktayı hepiniz biliyorsunuz. Alacaklarımız temlikliydi, geldiğimizde 17 milyon euro ödemek zorundaydık. Kadro değerimiz, rakiplerimizin kadro değerinin altındaydı. 612 milyon euro'luk borç yükümüz vardı. 2018’de göreve geldiğimizde o zamanki başkanımız, kendi ifadesiyle ‘Fenerbahçe batmış’ dedi. UEFA’nın açıkladığı rapora göre Avrupa’nın maddi durumu en kötü kulübüydük. Yüz milyonlarca euro geliri olan kulüplerden daha fazla borcumuz vardı. Biz biliyorduk ama bu kadar olduğunu bilmiyorduk. Kulübümüzü bu duruma düşürenler, durumun vahametini kavrayamayan insanlardı” dedi.'Gemiyi doğru istikamete çevirdik'Başkanlık dönemindeki gelir durumlarında yaşanan süreçlerle ilgili bilgiler de aktaran Koç, “6 yıllık yayın geliri kaybımız 100 milyon dolar. Biz mi kur sabitlemesi yaptık? Bunu federasyon yaptı. Pandemide 80 milyon dolar kaybımız var. Faizler uçtu gidiyor. Bir de her şey çok güzelmiş gibi pandeminin ortasında hükümet vergileri yüzde 40’a çıkardı. Bunu da yönetmek zorunda kaldık. Bu sene de yüzde 50 gelirimiz bankalara gitmektedir. 1 bilemedin 2 aylık maaş borcumuz var. Bunları da en kısa zamanda kapatacağız. Tüm bu olumsuz etkenlere rağmen kaynaklar yaratarak gemiyi doğru istikamete çevirdik. Finansal prangalarımızı attık. Daha çok yolumuz var ama tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz. Bugün Fenerbahçe’ye aday olmak daha kolay. Keşke biz 1 sene sonra aday olsaydık. Onlar kaybederek kral çıplak durumundan kurtuldular” diye konuştu.'Tarihimizin en güçlü ve değerli kadrolarından birini kurdu'Mali yönden birçok engeli geride bıraktıklarını ve çok iyi kadro kurduklarını ifade eden Koç, “Engelden kurtulduğumuzda kurduğumuz bu seneki kadroyu gördünüz. Önümüzdeki sene daha iyi olacağız. Bundan sonra yolumuz açık. Transferlerdeki başarımızı görüyorsunuz. Geçen sene 56 milyon Euroluk transfer gelirimiz var. Fenerbahçe’den Avrupa’ya gitme durumu konuşan bir noktaya geldi. Tarihimizin en güçlü ve değerli kadrolarından birini kurduk. Ne Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığında ne de 2000’den sonraki 24 yıllık süreçte 90 puan aşılmamıştı. Biz herkesi yendik ama sistemi yenemedik. Biz gelene gidene 3-5 atarken, rakibimiz birçok maçı 1-0 kazandı. Sezon sonunda açıldılar. Hakem seminerinde sızdırılan videoyu hatırlayın” açıklamasında bulundu.Sponsorluk gelirlerindeki artışlara da değinen Koç, “2018 yılında 7 sponsorumuz vardı. Sarı meleklerin hiç sponsoru yoktu. 18.7 milyon Euro sponsorluk gelirimiz vardı. Bugün geldiğimiz noktada 42 sponsorumuz var ve boş yerimiz yok. 48 milyon Euro’ya yakın da gelirimiz var. Şu anda yüzde 35-40 civarında Koç grubunun sponsorluğu var. ‘Benim bir kuruş alacağım yoktur’ dedim. O alacağın neden bilançoda durduğunu da anlattım. Çıkmış tehdit ediyor, mahkemeye vereceğim diye. Fenerium, 2018 yılında 22 milyon Euro ciro yaparken şimdi 47.5 milyon Euro. Şimdi 27 milyon Euro kar sağlıyor. Yarım milyon forma sattık inşallah seneye şampiyon olduğumuzda milyonları görürüz” diye konuştu.'Belki bu takım 99 puan alamayacak ama şampiyon olacak'Bu sezon futbolda şampiyon olacaklarına inandığını söyleyen Koç, “Şöyle bir düşünce olabilir, Mourinho geldi bütün parayı buraya mı harcadınız. Tabii ki bütün bütçemizi harcamadık. Hocamızın bütçesinde sponsor çıkacak. Biri gönülden bize bağlı iş adamlarımız. Ayrıca hocamız da ‘Her sene 4 sponsor bulun ben reklam filmlerinde yer alacağım’ dedi. Takımımız güçlü. Yapacağımız takviyelerle Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız. Belki bu takım 99 puan alamayacak ama bu takım şampiyon olacak” sözlerini dile getirdi.'Adama borç takmışlar'Jose Mourinho’yu takımın başına getirmeleriyle ilgili konuşan ve diğer başkan adayı Aziz Yıldırım’ın son sözlerinin de kabul edilebilir olmadığını söyleyen Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü:'Biz popülist projelerle size gelmiyoruz'Şampiyonluk sözü vermek durumunda kalmayacakları bir kadro kuracaklarının altını çizen Ali Koç, “Mourinho’nun şimdiden oluşturduğu heyecanın farkındayız. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermek durumunda kalmayacağız dedim. O süreç başladı. İlk adımı attık, devamı kısa süre içerisinde gelecektir. Biz popülist projelerle size gelmiyoruz. Anlaştık diyorsak anlaşıyoruz. Onu da imzayı attıktan sonra söylüyoruz. Anlaştık, geldi. Biz İngiltere, Almanya’ya gidip haber yaptırmayı bilmiyor muyuz? Biz öyle şeyler yapmayız. Ne sizi kandırırız ne de kendimizi” dedi.'Şampiyonlar Ligi finalinden sonra en çok konuşulan konu biz olmuşuz'Fenerbahçe’nin Jose Mourinho’nun gelişiyle birlikte dünya çapında çok konuşulur hale geldiğini ifade eden Koç, “Sadece ülke sınırlarında değil dünya üzerinde saygı gören, Fenerbahçeli olmayanların da maçlarını izlediği, dünya çapında tanınan oyuncuları olacak, sürdürebilir bir başarı sağlayan bir takım haline gelmek istiyoruz. Şimdiden bu gerçekleşmeye başladı. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra en çok konuşulan konu biz olmuşuz. Borsada değerimiz uçmuş. Taraftarlarımız bize güvensin. Belki gözlerinizde krediyi tükettik ama ben size mahcubum. Beni en çok şampiyonluklar değil ‘İyi arkasında durmuşuz’ demeniz mutlu edecek” cümlelerini dile getirdi.Tekrardan başkanlığa seçilmeleri halinde amatör branşlara yaptıkları yatırımları sürdüreceğini söyleyen Ali Koç, “Sadece futboldan ibaret bir vizyonumuz yok. Takım oyunlarında da olimpik branşlarda da yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu sene olimpiyatlar için şu ana kadar alınan kotanın yüzde 25’i yine Fenerbahçe sporcularına ait. Ezeli rakiplerimize karşı üstünlük sağladık. Bu yatırımlar aynen devam edecek. Dünyanın en büyük kulübü sloganını yaşatmak kolay değil” ifadelerini kullandı.Seçildikleri takdirde Ülker Stadyumu’nun çatısında Mustafa Kemal Atatürk yazacağını söyleyen Ali Koç, "Kazandığımız takdirde stadımızın tepesinde görseli değiştireceğiz. Resmiyette bize bunu versinler ya da vermesinler önümüzdeki sezon stadımızın üstü bu şekilde olacak. Stadımızı ve taraftarlarımızın yaratacağı baskı konusunda fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Bizim baskıyı rakiplerimize ve hakemlere karşı kurmamız lazım" açıklamasında bulundu.'Bu seçimlerin zorbalıkla sona ermesine izin vermeyeceğiz'Son olarak hafta sonu gerçekleşecek seçimlere ilişkin konuşan Koç, “Kazanan kim olursa olsun kazanan Fenerbahçe olsun. Bizler de sizlerin tarafında olursak şayet bizim de çorbada tuzumuz olacaktır. Bu sene inşallah yaptığımız yatırımlarla Türkiye’de yazılacak başarı hikayesini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Sağlam bir finansal yapı, sürdürülebilir başarı için olmazsa olmazdır. Eski yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Bu süreçte bir gram şaşmayan, en kötü günde bile sabah kalkıp kulübe gelen tüm arkadaşlarıma camiamız adına teşekkür ediyorum. Cumartesi günü sizden bir ricamız var. Etrafınızda tanıdığınız kongre üyeleriyle erkenden stada gelin. Provokasyon ve kötü tezahürat olacaktır. Siz tepki vermeyin. Bana bakın, biz tepki verirsek verin. Bu seçimlerin zorbalıkla sona ermesine izin vermeyeceğiz. Biz onlar gibi değiliz, olmamalıyız. Sakin olun, biz kazanacağız. Biz birleşmek durumundayız” ifadelerini kullandı.Toplantı, Başkan Ali Koç’un seçilmeleri halinde yeni yönetim kurulunda yer alacağı isimleri sahneye davet ederek tanıtmasının ardından son buldu.

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ali koç, fenerbahçe, aziz yıldırım, seçim, jose mourinho