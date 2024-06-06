https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/2024-hububat-alim-fiyatlari-belli-oldu-1084587729.html

2024 hububat alım fiyatları belli oldu

2024 hububat alım fiyatları belli oldu

Sputnik Türkiye

2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T23:01+0300

2024-06-06T23:01+0300

2024-06-06T23:01+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

hububat

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

buğday

arpa

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, 2024 mahsulü hububat alım fiyatlarının (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlendiği belirtilerek, "Verilecek fark ödemesi desteği ile birlikte üreticilerin eline ton başına makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 11 bin lira ve arpada 8 bin lira geçecek" ifadesi kullanıldı.Bakanlıktan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 Hububat Alım Fiyatları'na ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamaya göre, TMO 2024 hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu. 2024 yılı bitkisel üretimine yönelik TÜİK 1.Tahmin verilerinin açıklandığı hatırlatılan açıklamada, hububat grubunda geçen yıla göre ortalama yüzde 5,4 azalış beklendiği bildirildi. Buğday üretiminin ise geçen yıla göre yüzde 4,5 azalışla 21 milyon ton olarak gerçekleşmesi beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk desteği verilmeye devam edilecek'Üreticilere ilave olarak gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk desteği de verilmeye devam edileceğine dikkat çekilen açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin 45 gün içinde doğrudan üreticilerin banka hesaplarına yapılacağı vurgulandı.Üreticilerin hasat döneminde arz yoğunluğu kaynaklı fiyat düşüşlerinden etkilenmesini önlemek, ihracat için gerekli hammadde tedarikini yurt içi üretimden karşılamak ve üretici lehine piyasa istikrarını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı ile birlikte bazı dış ticaret tedbirlerinin alınmasına ve uygulanmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, tedbirler şöyle sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240212/turk-gida-urunleri-rusyada-tanitildi-turk-urunleri-ruslar-tarafindan-ciddi-talep-goruyor-1080649155.html

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tarım ve orman bakanlığı, hububat, toprak mahsulleri ofisi (tmo), buğday, arpa