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17 yaşındaki gence arkadaşlarından çamaşır sulu doğum günü 'şakası': Bulanık görmeye başladı
17 yaşındaki gence arkadaşlarından çamaşır sulu doğum günü 'şakası': Bulanık görmeye başladı
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Bilecik’te lise öğrencisi bir grup gencin doğum günü olan arkadaşları için yaptığı şaka, az daha gencin kör olmasına sebep oluyordu. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T11:45+0300
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türkiye
şaka
çamaşır suyu
doğum günü
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Kayıboyu Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi bir grup genç, doğum günü olan arkadaşları M.P. (17) için kutlama yaptı. Önceki gece mahalle meydanında bir araya gelen gençler, şaka yapmak istedikleri arkadaşlarını zorla kollarından tutup sürükleyerek elektrik direğine zincirle bağladı.Daha sonra başından aşağıya su ve benzeri şeyler döken, bir şeyler fırlatan gençler ardından torpil patlattı. Gencin itiraz etmesine aldırmayan arkadaşları, ardından başından aşağı su döküp kafasını yıkadılar. Bulanık görmeye başladı, tedavi sürüyorDökülen çamaşır suyu sebebiyle M.P. bir süre sonra bulanık görmeye başladı. Olayı ilk önce ailesine söylemeyen genç tedavi altına alındı. Aile, çocuklarının arkadaşlarından şikâyetçi oldu. Olayın duyulması üzerine Bilecik Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/saka-degil-diyerek-20-bin-fil-gondeririz-devlet-baskanina-almanyadan-yanit-1082440754.html
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şaka, çamaşır suyu, doğum günü
şaka, çamaşır suyu, doğum günü

17 yaşındaki gence arkadaşlarından çamaşır sulu doğum günü 'şakası': Bulanık görmeye başladı

11:45 06.06.2024
© İHA / CEM KAAN TOKA-AW21986717 yaşındaki gence arkadaşlarından çamaşır sulu doğum günü 'şakası': Bulanık görmeye başladı
17 yaşındaki gence arkadaşlarından çamaşır sulu doğum günü 'şakası': Bulanık görmeye başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© İHA / CEM KAAN TOKA-AW219867
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Bilecik’te lise öğrencisi bir grup gencin doğum günü olan arkadaşları için yaptığı şaka, az daha gencin kör olmasına sebep oluyordu.
Kayıboyu Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi bir grup genç, doğum günü olan arkadaşları M.P. (17) için kutlama yaptı.
Önceki gece mahalle meydanında bir araya gelen gençler, şaka yapmak istedikleri arkadaşlarını zorla kollarından tutup sürükleyerek elektrik direğine zincirle bağladı.
Daha sonra başından aşağıya su ve benzeri şeyler döken, bir şeyler fırlatan gençler ardından torpil patlattı. Gencin itiraz etmesine aldırmayan arkadaşları, ardından başından aşağı su döküp kafasını yıkadılar.

Bulanık görmeye başladı, tedavi sürüyor

Dökülen çamaşır suyu sebebiyle M.P. bir süre sonra bulanık görmeye başladı. Olayı ilk önce ailesine söylemeyen genç tedavi altına alındı. Aile, çocuklarının arkadaşlarından şikâyetçi oldu. Olayın duyulması üzerine Bilecik Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.
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