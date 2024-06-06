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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Akşener görüşmesine dair detayları aktaran gazeteci Hilal Köylü, "Burada asıl oyun kurucunun halen Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T09:06+0300
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Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
Sputnik Türkiye
Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
Gazeteci Hilal Köylü, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu.Köylü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Beştepe’deki görüşmesini değerlendirdi.İYİ Partililerin bu görüşmeyi nasıl karşıladığına değinen Köylü, şöyle konuştu:‘Herkesle bir mutabakat anlayışı var’Köylü, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede siyasetin yumuşamaya ihtiyacı olduğunu söyledi, Özgür Özel’le bayram görüşmesi yaptı, önümüzdeki hafta da iade-i ziyaret yapacak. Sanki sadece ana muhalefet lideri CHP’yle görüşüyormuş gibi bir hava oluşmuştu. Ama bakın Erdoğan, tüm liderleri kabul etmeye başladı Beştepe’de. Önümüzdeki dönem muhtemelen Ali Babacan’ı, Temel Karamollaoğlu’nu da çağırabilir. Herkesle bir mutabakat arayışı var. Bu da daha çok Anayasa konusunda dikkat çekiyor" diye devam etti. ‘Asıl oyun kurucu halen Erdoğan’Asıl dikkat çeken değişimin Erdoğan'da olduğunu söyleyen Köylü, sözlerini şöyle sürdürdü:Meral Akşener’in birden ortaya çıkışını değerlendiren Köylü, "Tansu Çiller’in eşinin cenazesinde ortaya çıkmıştı, ortalarda yoktu, gerçekten kimse bilmiyordu Meral Akşener’in nerede olduğunu. Bir anda sarı saçlarıyla ortaya çıktı, kendinden bahsettirdi, şimdi de Erdoğan’la verdiği pozlarıyla konuşturtuyor. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi ‘Ben de buradayım’ mesajını açıkça veriyor. Kimse çantasını toplayıp gitmedi. Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel henüz tam olarak partilerine hakim, oturmuş isimler değiller. Halen Kılıçdaroğlu ve Akşener faktörü var" dedi.‘Çok daha iletişime açık bir Erdoğan görüyorum’Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile teması ile ilgili Köylü, şöyle konuştu:
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Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz

09:06 06.06.2024 (güncellendi: 14:17 06.06.2024)
YERİ VE ZAMANI
Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
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Güçlü Özgan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Akşener görüşmesine dair detayları aktaran gazeteci Hilal Köylü, "Burada asıl oyun kurucunun halen Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz" dedi.
Gazeteci Hilal Köylü, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu.
Köylü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Beştepe’deki görüşmesini değerlendirdi.
İYİ Partililerin bu görüşmeyi nasıl karşıladığına değinen Köylü, şöyle konuştu:
“31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra Türk siyasetinde çok yeni bir dönem başladı. Ortada büyük bir puzzle var ve bu görüşmeyi de her yere koyabiliriz. Bu önümüzdeki süreç için çok belirleyici bir görüşme. İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün akşam ‘Daha önceden Meral Hanım bana haber verdi’ dedi. Ama sonrasında biz partililerle konuştuğumuzda, ‘Hiçbir bilgimiz yok’ dediler. Bu görüşmeler baş başa olduğu için bizim kulis yapmamız zorlaşıyor ama oradan yansıyan görüntü, İYİ Partililerin yaklaşımı, bize fikir verebiliyor.”

‘Herkesle bir mutabakat anlayışı var’

Köylü, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede siyasetin yumuşamaya ihtiyacı olduğunu söyledi, Özgür Özel’le bayram görüşmesi yaptı, önümüzdeki hafta da iade-i ziyaret yapacak. Sanki sadece ana muhalefet lideri CHP’yle görüşüyormuş gibi bir hava oluşmuştu. Ama bakın Erdoğan, tüm liderleri kabul etmeye başladı Beştepe’de. Önümüzdeki dönem muhtemelen Ali Babacan’ı, Temel Karamollaoğlu’nu da çağırabilir. Herkesle bir mutabakat arayışı var. Bu da daha çok Anayasa konusunda dikkat çekiyor" diye devam etti.

‘Asıl oyun kurucu halen Erdoğan’

Asıl dikkat çeken değişimin Erdoğan'da olduğunu söyleyen Köylü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? Anayasa’nın değişmesi gerekiyor, Parlamento’nun erken seçim çağrısı yapması gerekiyor. Biraz yumuşama siyasetiyle yaklaştı CHP’ye ama onları da şu noktaya getirdi: Bak millet isterse erken seçim, onu durduramayız. Belki de istediği bir erken seçim ve onun altyapısını kurmaya çalışıyor. O yüzden Erdoğan-Akşener görüşmesinden öte çok daha sürpriz gelişmeler göreceğiz. Burada asıl oyun kurucunun halen Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz. Sanki herkes Erdoğan üzerinden bir siyaset kuruyormuş gibi bir hava oluştu. Bu ne kadar muhalefet için doğru veya yanlış, onu göreceğiz."

Meral Akşener’in birden ortaya çıkışını değerlendiren Köylü, "Tansu Çiller’in eşinin cenazesinde ortaya çıkmıştı, ortalarda yoktu, gerçekten kimse bilmiyordu Meral Akşener’in nerede olduğunu. Bir anda sarı saçlarıyla ortaya çıktı, kendinden bahsettirdi, şimdi de Erdoğan’la verdiği pozlarıyla konuşturtuyor. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi ‘Ben de buradayım’ mesajını açıkça veriyor. Kimse çantasını toplayıp gitmedi. Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel henüz tam olarak partilerine hakim, oturmuş isimler değiller. Halen Kılıçdaroğlu ve Akşener faktörü var" dedi.

‘Çok daha iletişime açık bir Erdoğan görüyorum’

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile teması ile ilgili Köylü, şöyle konuştu:
“Gül’den bir ombudsmanlık beklentisinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Hafta sonu AK Parti’nin Kızılcahamam’da bir kampı vardı. Orada seçim yenilgisi vs. tartışıldı. Erdoğan kamp öncesi belli ki AK Parti’ye emek veren isimlerle ayrı ayrı görüşüyor. Abdullah Gül ile de görüşmüş, görüşlerini almış, yeni yol haritasını tartışmış. Ankara kriterleri, reform süreci, Avrupa Birliği gibi kavramların ilgili kişisi Abdullah Gül. Gül de AK Parti’nin yeni bir yola ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani farklı bir AK Parti istiyor. Fabrika ayarlarına dönelim çağrısı, partiye hakim olmuş durumda. Erdoğan da böyle bir profil çiziyor, Meclis’te artık farklı bir Erdoğan görüyorum. Yine kızıyor, çıkışları var ama mesaj da vermek istiyor. 2002’den beri Erdoğan’ı izleyen birisi olarak çok daha iletişime açık bir Erdoğan görüyorum.”
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