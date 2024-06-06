https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/1084555990.html

Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz

Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Akşener görüşmesine dair detayları aktaran gazeteci Hilal Köylü, "Burada asıl oyun kurucunun halen Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T09:06+0300

2024-06-06T09:06+0300

2024-06-06T14:17+0300

yeri ve zamani

radyo

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Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz Sputnik Türkiye Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz

Gazeteci Hilal Köylü, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu.Köylü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Beştepe’deki görüşmesini değerlendirdi.İYİ Partililerin bu görüşmeyi nasıl karşıladığına değinen Köylü, şöyle konuştu:‘Herkesle bir mutabakat anlayışı var’Köylü, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede siyasetin yumuşamaya ihtiyacı olduğunu söyledi, Özgür Özel’le bayram görüşmesi yaptı, önümüzdeki hafta da iade-i ziyaret yapacak. Sanki sadece ana muhalefet lideri CHP’yle görüşüyormuş gibi bir hava oluşmuştu. Ama bakın Erdoğan, tüm liderleri kabul etmeye başladı Beştepe’de. Önümüzdeki dönem muhtemelen Ali Babacan’ı, Temel Karamollaoğlu’nu da çağırabilir. Herkesle bir mutabakat arayışı var. Bu da daha çok Anayasa konusunda dikkat çekiyor" diye devam etti. ‘Asıl oyun kurucu halen Erdoğan’Asıl dikkat çeken değişimin Erdoğan'da olduğunu söyleyen Köylü, sözlerini şöyle sürdürdü:Meral Akşener’in birden ortaya çıkışını değerlendiren Köylü, "Tansu Çiller’in eşinin cenazesinde ortaya çıkmıştı, ortalarda yoktu, gerçekten kimse bilmiyordu Meral Akşener’in nerede olduğunu. Bir anda sarı saçlarıyla ortaya çıktı, kendinden bahsettirdi, şimdi de Erdoğan’la verdiği pozlarıyla konuşturtuyor. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi ‘Ben de buradayım’ mesajını açıkça veriyor. Kimse çantasını toplayıp gitmedi. Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel henüz tam olarak partilerine hakim, oturmuş isimler değiller. Halen Kılıçdaroğlu ve Akşener faktörü var" dedi.‘Çok daha iletişime açık bir Erdoğan görüyorum’Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile teması ile ilgili Köylü, şöyle konuştu:

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2024

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