Zerzevan Kalesi yıldızlar altında fotoğraflandı

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Kılıçoğlu, Diyarbakır için tarihi kültürel değeri olan destinasyonlardan biri olan Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmaları yeni başlamış olsa bile dünyanın en iyi korunmuş askeri yerleşim alanının burada olması, dünyada bulunmuş son Mithras Tapınağı’nın olması ve kazı sürecinde çıkan bulgulara göre 3 bin yıla yakın bir geçmişi olmasının hem arkeologların, hem tur operatörlerinin hem de şehrin fotoğraf arşivini oluşturmaya çalışan fotoğrafçıların dikkatini çektiğini ifade etti.