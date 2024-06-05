https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/yaz-sicaklari-geliyor-ankarada-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-kac-1084528165.html
Yaz sıcakları geldi: Ankara'da barajların doluluk oranı yüzde kaç?
Yaz sıcakları geldi: Ankara'da barajların doluluk oranı yüzde kaç?
Sputnik Türkiye
ASKİ, Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların toplam doluluk oranını yüzde 47,78 olarak açıkladı. ASİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, “Su... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T13:25+0300
2024-06-05T13:25+0300
2024-06-05T13:25+0300
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ASKİ kaynaklarından edinilen bilgilere göre, başkente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 2 Haziran tarihi itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 47,78. Aktif doluluk oranının ise yüzde 40,72 olarak tespit edildiği kaydedildi.Ankara'nın çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan 10 baraj, 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp toplam hacme sahipken 2 Haziran tarihinde bu barajlardaki su miktarı 757 milyon 520 bin metreküp olarak kaydedildi. Barajların dolulukları geçen yıl aynı tarihte 706 milyon 670 bin metreküp olarak ölçülürken bu yıl Ankara'nın 50 milyon 850 bin metreküp daha fazla suyu olduğu kaydedildi.Günde kişi başı 237 litre su tüketiliyorASKİ'nin toplam abone sayısı şu anda 2 milyon 595 bin 323'e ulaşırken bu rakam her geçen gün nüfusa bağlı olarak artıyor. ASKİ verilerine göre, Ankara'da kişi başı günlük tüketilen su miktarı ortalama 237 litre olduğu belirlendi. Kente verilen günlük toplam su miktarı 2 Haziran tarihinde ise 1 milyon 576 bin 141 metreküp oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/almanyayi-sel-vurdu-1-turk-vatandasi-oldu-1084472824.html
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baraj, ankara, su, su, yağmur, yaz
baraj, ankara, su, su, yağmur, yaz
Yaz sıcakları geldi: Ankara'da barajların doluluk oranı yüzde kaç?
ASKİ, Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların toplam doluluk oranını yüzde 47,78 olarak açıkladı. ASİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, “Su kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, suyumuzu tasarruflu tüketelim” şeklindeki çağrısını yineledi.
ASKİ kaynaklarından edinilen bilgilere göre, başkente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 2 Haziran tarihi itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 47,78. Aktif doluluk oranının ise yüzde 40,72 olarak tespit edildiği kaydedildi.
Ankara'nın çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan 10 baraj, 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp toplam hacme sahipken 2 Haziran tarihinde bu barajlardaki su miktarı 757 milyon 520 bin metreküp olarak kaydedildi. Barajların dolulukları geçen yıl aynı tarihte 706 milyon 670 bin metreküp olarak ölçülürken bu yıl Ankara'nın 50 milyon 850 bin metreküp daha fazla suyu olduğu kaydedildi.
Günde kişi başı 237 litre su tüketiliyor
ASKİ'nin toplam abone sayısı şu anda 2 milyon 595 bin 323'e ulaşırken bu rakam her geçen gün nüfusa bağlı olarak artıyor. ASKİ verilerine göre, Ankara'da kişi başı günlük tüketilen su miktarı ortalama 237 litre olduğu belirlendi. Kente verilen günlük toplam su miktarı 2 Haziran tarihinde ise 1 milyon 576 bin 141 metreküp oldu.