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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için İmamoğlu ve Genç yarışacak
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için İmamoğlu ve Genç yarışacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T15:13+0300
2024-06-05T15:13+0300
politika
türkiye belediyeler birliği
ekrem imamoğlu
istanbul
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En yaşlı üye sıfatıyla Divan Başkanı olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kınadıklarını bildirdi.Bunun üzerine salonda bulunan bazı belediye başkanları, "Biz kınamıyoruz." diyerek tepki gösterdi. Türk'e tepki gösterenler, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasının hukuki bir süreç olduğunu ifade etti.Bu sırada Türk'e destek olan bazı belediye başkanları, kararın siyasi olduğunu savundu.Tartışmanın ardından Birliğin 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. 2023 yılı bütçe kesin hesabının da görüşülmesinin ardından birlik başkanlığına aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlık divanı ve encümen üyelerinden oluşan listesi katip üyelerce okundu.İmamoğlu, Genel Kurulda konuşma yapmayacağını bildirdi.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in Genel Kurula hitabının ardından birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyelerinin seçimine geçilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/imamoglu-ruhsatli-yapinin-uzerine-kacak-1-bucuk-kat-yapi-insa-edilmis-1084438366.html
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türkiye belediyeler birliği, ekrem imamoğlu, istanbul
türkiye belediyeler birliği, ekrem imamoğlu, istanbul

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için İmamoğlu ve Genç yarışacak

15:13 05.06.2024
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© AA
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday oldu.
En yaşlı üye sıfatıyla Divan Başkanı olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kınadıklarını bildirdi.
Bunun üzerine salonda bulunan bazı belediye başkanları, "Biz kınamıyoruz." diyerek tepki gösterdi. Türk'e tepki gösterenler, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasının hukuki bir süreç olduğunu ifade etti.
Bu sırada Türk'e destek olan bazı belediye başkanları, kararın siyasi olduğunu savundu.
Tartışmanın ardından Birliğin 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. 2023 yılı bütçe kesin hesabının da görüşülmesinin ardından birlik başkanlığına aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlık divanı ve encümen üyelerinden oluşan listesi katip üyelerce okundu.
İmamoğlu, Genel Kurulda konuşma yapmayacağını bildirdi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in Genel Kurula hitabının ardından birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyelerinin seçimine geçilecek.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
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