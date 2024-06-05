https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/turkiye-belediyeler-birligi-baskanligi-icin-imamoglu-ve-genc-yarisacak-1084532789.html

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için İmamoğlu ve Genç yarışacak

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için İmamoğlu ve Genç yarışacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T15:13+0300

2024-06-05T15:13+0300

2024-06-05T15:13+0300

politika

türkiye belediyeler birliği

ekrem imamoğlu

istanbul

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En yaşlı üye sıfatıyla Divan Başkanı olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kınadıklarını bildirdi.Bunun üzerine salonda bulunan bazı belediye başkanları, "Biz kınamıyoruz." diyerek tepki gösterdi. Türk'e tepki gösterenler, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasının hukuki bir süreç olduğunu ifade etti.Bu sırada Türk'e destek olan bazı belediye başkanları, kararın siyasi olduğunu savundu.Tartışmanın ardından Birliğin 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. 2023 yılı bütçe kesin hesabının da görüşülmesinin ardından birlik başkanlığına aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlık divanı ve encümen üyelerinden oluşan listesi katip üyelerce okundu.İmamoğlu, Genel Kurulda konuşma yapmayacağını bildirdi.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in Genel Kurula hitabının ardından birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyelerinin seçimine geçilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/imamoglu-ruhsatli-yapinin-uzerine-kacak-1-bucuk-kat-yapi-insa-edilmis-1084438366.html

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