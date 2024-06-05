https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/tcmb-baskani-karahandan-aciklama-500-ve-bin-liralik-banknot-cikacak-mi-1084535670.html

TCMB Başkanı Karahan'dan açıklama: 500 ve bin liralık banknot çıkacak mı?

TCMB Başkanı Karahan'dan açıklama: 500 ve bin liralık banknot çıkacak mı?

Sputnik Türkiye

500 ve 1000 TL'lik banknotların çıkıp çıkmayacağına dair merak edilenleri yanıtlayan Karahan, 'Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T17:04+0300

2024-06-05T17:04+0300

2024-06-05T17:30+0300

ekonomi

fatih karahan

banknot

türk lirası

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500 ve 1000 TL'lik banknotların basımına ilişkin merak edilenleri yanıtlayan Fatih Karahan, 'Bu konuda birimlerimiz çalışıyor' diyerek soruları yanıtladı. Peki, 500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı? 500 ve bin liralık banknot çıkacak mı?Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotların basımına ilişkin sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/bakan-simsek-dezenflasyon-basliyor-gri-listeden-cikis-icin-teknik-surec-tamam-1084528607.html

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2024

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fatih karahan, banknot, türk lirası