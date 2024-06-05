https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/tcmb-baskani-karahandan-aciklama-500-ve-bin-liralik-banknot-cikacak-mi-1084535670.html
TCMB Başkanı Karahan'dan açıklama: 500 ve bin liralık banknot çıkacak mı?
TCMB Başkanı Karahan'dan açıklama: 500 ve bin liralık banknot çıkacak mı?
Sputnik Türkiye
500 ve 1000 TL'lik banknotların çıkıp çıkmayacağına dair merak edilenleri yanıtlayan Karahan, 'Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T17:04+0300
2024-06-05T17:04+0300
2024-06-05T17:30+0300
ekonomi
fatih karahan
banknot
türk lirası
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500 ve 1000 TL'lik banknotların basımına ilişkin merak edilenleri yanıtlayan Fatih Karahan, 'Bu konuda birimlerimiz çalışıyor' diyerek soruları yanıtladı. Peki, 500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı? 500 ve bin liralık banknot çıkacak mı?Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotların basımına ilişkin sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/bakan-simsek-dezenflasyon-basliyor-gri-listeden-cikis-icin-teknik-surec-tamam-1084528607.html
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fatih karahan, banknot, türk lirası
fatih karahan, banknot, türk lirası
TCMB Başkanı Karahan'dan açıklama: 500 ve bin liralık banknot çıkacak mı?
17:04 05.06.2024 (güncellendi: 17:30 05.06.2024)
500 ve 1000 TL'lik banknotların çıkıp çıkmayacağına dair merak edilenleri yanıtlayan Karahan, 'Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor' dedi ve konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki, 500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
500 ve 1000 TL'lik banknotların basımına ilişkin merak edilenleri yanıtlayan Fatih Karahan, 'Bu konuda birimlerimiz çalışıyor' diyerek soruları yanıtladı. Peki, 500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
500 ve bin liralık banknot çıkacak mı?
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotların basımına ilişkin sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Bu kapsamda, küpür kompozisyonunu sizin dediğiniz şekilde ve farklı göstergelerle yakından takip ediyoruz. Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor. Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır."