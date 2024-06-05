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Rusya, İran ve Çin’den ortak açıklama: Nükleer anlaşmayı desteklemeye devam edeceğiz
Rusya, İran ve Çin’den ortak açıklama: Nükleer anlaşmayı desteklemeye devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya, İran ve Çin’den yapılan ortak açıklamada, üç ülkenin nükleer anlaşmaya ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı (JCPOA) desteklemeye devam edecekleri... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T01:17+0300
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Rusya, Çin ve İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Guvernörler Kurulu'nun altıncı toplantısı kapsamında yayınladıkları ortak bildiride, üç ülkenin nükleer anlaşmaya ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı (JCPOA) desteklediği ve desteklemeye devam edeceği belirtilerek, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından tutumlarının değişmediği vurgulandı.Bildiride, “Ülkelerimiz JCPOA'ya sürekli olarak güçlü destek sağlamıştır. ABD'nin yasa dışı ve tek taraflı olarak anlaşmadan çekildiği 2018 yılından bu yana nükleer anlaşmaya desteğimiz değişmedi ve İran'a tek taraflı yasa dışı yaptırımlar uygulanması ve maksimum baskı politikası uygulanması bu anlaşma için dönüm noktası oldu” ifadelerine yer verdi.Daha önce France-Presse ajansı, diplomatik kaynaklara atıfla Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Guvernörler Kurulu'na İran'ın sözde ‘nükleer tırmanışını’ kınayan kararı resmi olarak sunduğunu duyurmuştu.2015 yılında İran ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşması imzaladı. Donald Trump yönetimindeki ABD, Mayıs 2018'de JCPOA'dan çekildi ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koydu. Buna yanıt olarak İran, nükleer araştırma, santrifüjler ve uranyum zenginleştirme seviyelerine ilişkin kısıtlamalara uymayacağını ve anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini aşamalı olarak azaltacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231205/lavrov-ve-iran-disisleri-bakani-kapsamli-ortak-eylem-plani-konusunu-gorustuler-1078106200.html
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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya, çin, iran, ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa), fransa, ingiltere, almanya, abd, donald trump
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rusya, çin, iran, ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa), fransa, ingiltere, almanya, abd, donald trump

Rusya, İran ve Çin’den ortak açıklama: Nükleer anlaşmayı desteklemeye devam edeceğiz

01:17 05.06.2024
© İHA / CHRISTIAN BRUNAUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© İHA / CHRISTIAN BRUNA
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Rusya, İran ve Çin’den yapılan ortak açıklamada, üç ülkenin nükleer anlaşmaya ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı (JCPOA) desteklemeye devam edecekleri belirtildi.
Rusya, Çin ve İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Guvernörler Kurulu'nun altıncı toplantısı kapsamında yayınladıkları ortak bildiride, üç ülkenin nükleer anlaşmaya ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı (JCPOA) desteklediği ve desteklemeye devam edeceği belirtilerek, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından tutumlarının değişmediği vurgulandı.
Bildiride, “Ülkelerimiz JCPOA'ya sürekli olarak güçlü destek sağlamıştır. ABD'nin yasa dışı ve tek taraflı olarak anlaşmadan çekildiği 2018 yılından bu yana nükleer anlaşmaya desteğimiz değişmedi ve İran'a tek taraflı yasa dışı yaptırımlar uygulanması ve maksimum baskı politikası uygulanması bu anlaşma için dönüm noktası oldu” ifadelerine yer verdi.
Daha önce France-Presse ajansı, diplomatik kaynaklara atıfla Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Guvernörler Kurulu'na İran'ın sözde ‘nükleer tırmanışını’ kınayan kararı resmi olarak sunduğunu duyurmuştu.
2015 yılında İran ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşması imzaladı. Donald Trump yönetimindeki ABD, Mayıs 2018'de JCPOA'dan çekildi ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koydu. Buna yanıt olarak İran, nükleer araştırma, santrifüjler ve uranyum zenginleştirme seviyelerine ilişkin kısıtlamalara uymayacağını ve anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini aşamalı olarak azaltacağını duyurdu.
Lavrov ve Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
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Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı 'Kapsamlı Ortak Eylem Planı' konusunu görüştüler
5 Aralık 2023, 18:20
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