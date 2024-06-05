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İTÜ, dünya üniversiteleri arasında 326. sırada
İTÜ, dünya üniversiteleri arasında 326. sırada
Sputnik Türkiye
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) "QS Dünya Üniversite Sıralaması (QS WUR) 2025" sonuçlarına göre bu yıl 326'ncı sıraya yükseldi. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T21:25+0300
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), QS Dünya Üniversite Sıralamasında 326. olduÜniversiteden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 404. sırada yer alan üniversite 78 basamak birden yükselerek, dünya genelinde değerlendirilen 5 bin 663 üniversiteden QS tarafından sıralanmaya hak kazanan 1503 üniversite arasında 326. sırada yer aldı."Uluslararası Araştırma Ağı" ve "Sürdürülebilirlik" ölçeklerinde Türkiye'de birinci sırada yer alan üniversitenin ayrıca, son beş yılda büyük ivme kaydeden üniversitelere verilen QS "En Hızlı Yükselen Avrupa Üniversitesi" Ödülü'nü almaya da hak kazandığı belirtildi.İTÜ'nün ayrıca, sıralanan üniversiteler içinde, "işveren itibarı" ölçeğinde 112'nci sırada yer alarak mezun ve mensuplarının sanayi ile güçlü bağını bir kez daha göstermiş olduğu ifade edildi. İTÜ'nün küresel tanınırlığına atıf yapan başarısı, aynı zamanda 2024'ü "Küresel Etki Yılı" ilan eden üniversitenin temasıyla da uyum gösterdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2025 QS Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarında İTÜ'nün son dört yılda dikkat çekici bir başarı göstererek 800'lü sıralardan ilk 350 arasına girdiğini belirtti.Prof. Dr. Koyuncu, metodoloji değişimleri ve değerlendirilen üniversite sayısındaki artışa rağmen İTÜ'nün önümüzdeki iki yıl içinde dünya sıralamasında ilk 100'de, mühendislik ve teknoloji alanında ise ilk 10'da yer alacağını ifade etti. ​​​​​​​
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230628/itu-dunya-universiteleri-siralamasinda-404-sirada-yer-aldi-1072965500.html
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itü, istanbul teknik üniversitesi (itü), üniversite
itü, istanbul teknik üniversitesi (itü), üniversite

İTÜ, dünya üniversiteleri arasında 326. sırada

21:25 05.06.2024 (güncellendi: 21:28 05.06.2024)
© Fotoğraf : itu.edu.trİstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© Fotoğraf : itu.edu.tr
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) "QS Dünya Üniversite Sıralaması (QS WUR) 2025" sonuçlarına göre bu yıl 326'ncı sıraya yükseldi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), QS Dünya Üniversite Sıralamasında 326. oldu
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 404. sırada yer alan üniversite 78 basamak birden yükselerek, dünya genelinde değerlendirilen 5 bin 663 üniversiteden QS tarafından sıralanmaya hak kazanan 1503 üniversite arasında 326. sırada yer aldı.
"Uluslararası Araştırma Ağı" ve "Sürdürülebilirlik" ölçeklerinde Türkiye'de birinci sırada yer alan üniversitenin ayrıca, son beş yılda büyük ivme kaydeden üniversitelere verilen QS "En Hızlı Yükselen Avrupa Üniversitesi" Ödülü'nü almaya da hak kazandığı belirtildi.
İTÜ'nün ayrıca, sıralanan üniversiteler içinde, "işveren itibarı" ölçeğinde 112'nci sırada yer alarak mezun ve mensuplarının sanayi ile güçlü bağını bir kez daha göstermiş olduğu ifade edildi. İTÜ'nün küresel tanınırlığına atıf yapan başarısı, aynı zamanda 2024'ü "Küresel Etki Yılı" ilan eden üniversitenin temasıyla da uyum gösterdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2025 QS Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarında İTÜ'nün son dört yılda dikkat çekici bir başarı göstererek 800'lü sıralardan ilk 350 arasına girdiğini belirtti.
Prof. Dr. Koyuncu, metodoloji değişimleri ve değerlendirilen üniversite sayısındaki artışa rağmen İTÜ'nün önümüzdeki iki yıl içinde dünya sıralamasında ilk 100'de, mühendislik ve teknoloji alanında ise ilk 10'da yer alacağını ifade etti. ​​​​​​​
İstanbul Teknik Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
DÜNYA
İTÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında yükseldi
28 Haziran 2023, 17:53
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