https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/italya-macinda-sakatlanmisti-kadrodan-cikarildi-1084528985.html
İtalya maçında sakatlanmıştı: Kadrodan çıkarıldı
İtalya maçında sakatlanmıştı: Kadrodan çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan milli futbolcu... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T14:02+0300
2024-06-05T14:02+0300
2024-06-05T14:49+0300
spor
ozan kabak
euro 2024
sakatlık
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Milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alamayacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün akşam oynanan İtalya-Türkiye maçında sakatlanarak sedyeyle sahadan çıkarılan ve hastaneye götürülen Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.Kontrollerin ardından sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen 24 yaşındaki oyuncu, "sakatlığının ciddiyeti" nedeniyle milli takımın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231110/real-madridin-bugunku-antrenmanina-katilmadi-arda-guler-yeniden-mi-sakatlandi-1077270479.html
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ozan kabak son dakika,ozan kabak sakatlık,milli takım
ozan kabak son dakika,ozan kabak sakatlık,milli takım
İtalya maçında sakatlanmıştı: Kadrodan çıkarıldı
14:02 05.06.2024 (güncellendi: 14:49 05.06.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan milli futbolcu Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve 24 yaşındaki defans oyuncusunun EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alamayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün akşam oynanan İtalya-Türkiye maçında sakatlanarak sedyeyle sahadan çıkarılan ve hastaneye götürülen Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.
Kontrollerin ardından sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen 24 yaşındaki oyuncu, "sakatlığının ciddiyeti" nedeniyle milli takımın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.