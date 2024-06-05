https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/italya-macinda-sakatlanmisti-kadrodan-cikarildi-1084528985.html

İtalya maçında sakatlanmıştı: Kadrodan çıkarıldı

İtalya maçında sakatlanmıştı: Kadrodan çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan milli futbolcu... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T14:02+0300

2024-06-05T14:02+0300

2024-06-05T14:49+0300

spor

ozan kabak

euro 2024

sakatlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/07/1050561537_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ad8efc1fbcf929371541171825e21d1c.jpg

Milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alamayacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün akşam oynanan İtalya-Türkiye maçında sakatlanarak sedyeyle sahadan çıkarılan ve hastaneye götürülen Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.Kontrollerin ardından sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen 24 yaşındaki oyuncu, "sakatlığının ciddiyeti" nedeniyle milli takımın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231110/real-madridin-bugunku-antrenmanina-katilmadi-arda-guler-yeniden-mi-sakatlandi-1077270479.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ozan kabak son dakika,ozan kabak sakatlık,milli takım