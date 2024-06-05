80 ülkeye ihracat yapan Türk şirketi: Kötü kokuların ve atıkların üstüne gitme yöntemi

“2013 yılında bunun yasal altyapısı oluştu. Avrupa standartlarının Türkiye’ye uyarlanmasıyla, koku yayan emisyonların kontrolü yönetmeliği çıktı. Çevre Bakanlığı yayınladı. Bu yönetmelik çerçevesinde, herhangi bir ortamdaki atık gazların tamamı dahi limit değerlerin altında olsa bile, onların bileşiminden ortaya çıkabilecek güzel veya kötü kokunun rahatsız edici olduğu ve çevre kirliliği parametresi oluşturduğu kabul etti. Önemli olan bir limitin altında olması. Hala daha en geçerli yöntem bunu insan burnunun ölçmesi. Laboratuvar ortamında 5-6 denek bir araya geliyor. Belirli ortamlardan alınan hava numunelerinin ölçüp değerlendirmelerde bulunması sonucunda hesaplamalar yapılıyor. Koku ölçüm birimi var. Bin birimin altı kokusuz, temiz hava olarak kabul ediliyor. Dünyada elektronik burun teknolojileri de kullanılıyor. Biz de ar-ge çalışmalarımızda kullanıyoruz.”