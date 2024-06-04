https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/yakalanan-sabotajci-kiev-kinjal-fuzelerini-tasiyabilen-mig-31-savas-ucaklariyla-ilgileniyordu-1084472381.html

Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu

Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu

Sputnik Türkiye

Gözaltına alınan Ukraynalı ajanlardan Mentor kod adlı kişi, Ukrayna askeri istihbaratının Sivastopol bölgesinde Kinjal hipersonik füze sistemlerini taşıyabilen... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T13:31+0300

2024-06-04T13:31+0300

2024-06-04T13:31+0300

multimedya

video

rusya

ukrayna

mig-31 savaş uçağı

ukrayna askeri istihbarat teşkilatı (gur)

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yayınladığı videoda Mentor kod adlı ajanın yaptığı itiraflara yer verildi. Videoda Mentor, “Kinjal’ (füzeleri) için dönüştürülen MiG-31’ler, onları ilgilendiren başlıca şey buydu” açıklamasında bulundu.İstihbarat servisine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nden (GUR) bir küratör, Mentor’a sığınaktan ele geçirdiği patlayıcıları kullanılarak (Sivastopol sınırları içinde yer alan) Kaça kasabasındaki askeri havaalanına yönelik sabotaj yapma görevi verdi.FSB daha önce, güvenlik güçlerinin Sivastopol’de Ukrayna özel servislerinin orduya ve altyapı tesislerine yönelik sabotajlar amacıyla kurduğu bir ajan ağını çökerttiğini, 5 Ukraynalı ajanın gözaltına alındığını ve bu kişilerin ellerinde 3 adet hazır el yapımı patlayıcının bulduğunu bildirmişti.

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Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu Sputnik Türkiye Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu 2024-06-04T13:31+0300 true PT1M06S

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Sputnik Türkiye

video, rusya, ukrayna, mig-31 savaş uçağı, ukrayna askeri istihbarat teşkilatı (gur), rus istihbarat teşkilatı (fsb), видео