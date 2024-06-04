https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/yakalanan-sabotajci-kiev-kinjal-fuzelerini-tasiyabilen-mig-31-savas-ucaklariyla-ilgileniyordu-1084472381.html
Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu
Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu
Sputnik Türkiye
Gözaltına alınan Ukraynalı ajanlardan Mentor kod adlı kişi, Ukrayna askeri istihbaratının Sivastopol bölgesinde Kinjal hipersonik füze sistemlerini taşıyabilen... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T13:31+0300
2024-06-04T13:31+0300
2024-06-04T13:31+0300
multimedya
video
rusya
ukrayna
mig-31 savaş uçağı
ukrayna askeri istihbarat teşkilatı (gur)
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084475923_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ffeca073bc14f002b44a097fde4c290.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yayınladığı videoda Mentor kod adlı ajanın yaptığı itiraflara yer verildi. Videoda Mentor, “Kinjal’ (füzeleri) için dönüştürülen MiG-31’ler, onları ilgilendiren başlıca şey buydu” açıklamasında bulundu.İstihbarat servisine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nden (GUR) bir küratör, Mentor’a sığınaktan ele geçirdiği patlayıcıları kullanılarak (Sivastopol sınırları içinde yer alan) Kaça kasabasındaki askeri havaalanına yönelik sabotaj yapma görevi verdi.FSB daha önce, güvenlik güçlerinin Sivastopol’de Ukrayna özel servislerinin orduya ve altyapı tesislerine yönelik sabotajlar amacıyla kurduğu bir ajan ağını çökerttiğini, 5 Ukraynalı ajanın gözaltına alındığını ve bu kişilerin ellerinde 3 adet hazır el yapımı patlayıcının bulduğunu bildirmişti.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084475923_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d4f72b76eb3b2219b24e0b203dee9a3d.jpg
Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu
Sputnik Türkiye
Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu
2024-06-04T13:31+0300
true
PT1M06S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, ukrayna, mig-31 savaş uçağı, ukrayna askeri istihbarat teşkilatı (gur), rus istihbarat teşkilatı (fsb), видео
video, rusya, ukrayna, mig-31 savaş uçağı, ukrayna askeri istihbarat teşkilatı (gur), rus istihbarat teşkilatı (fsb), видео
Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu
Gözaltına alınan Ukraynalı ajanlardan Mentor kod adlı kişi, Ukrayna askeri istihbaratının Sivastopol bölgesinde Kinjal hipersonik füze sistemlerini taşıyabilen Rus MiG-31 savaş uçaklarının varlığıyla ilgilendiğini belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yayınladığı videoda Mentor kod adlı ajanın yaptığı itiraflara yer verildi. Videoda Mentor, “Kinjal’ (füzeleri) için dönüştürülen MiG-31’ler, onları ilgilendiren başlıca şey buydu” açıklamasında bulundu.
İstihbarat servisine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nden (GUR) bir küratör, Mentor’a sığınaktan ele geçirdiği patlayıcıları kullanılarak (Sivastopol sınırları içinde yer alan) Kaça kasabasındaki askeri havaalanına yönelik sabotaj yapma görevi verdi.
FSB daha önce, güvenlik güçlerinin Sivastopol’de Ukrayna özel servislerinin orduya ve altyapı tesislerine yönelik sabotajlar amacıyla kurduğu bir ajan ağını çökerttiğini, 5 Ukraynalı ajanın gözaltına alındığını ve bu kişilerin ellerinde 3 adet hazır el yapımı patlayıcının bulduğunu bildirmişti.