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Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu
Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu
Sputnik Türkiye
Gözaltına alınan Ukraynalı ajanlardan Mentor kod adlı kişi, Ukrayna askeri istihbaratının Sivastopol bölgesinde Kinjal hipersonik füze sistemlerini taşıyabilen... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T13:31+0300
2024-06-04T13:31+0300
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rusya
ukrayna
mig-31 savaş uçağı
ukrayna askeri istihbarat teşkilatı (gur)
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yayınladığı videoda Mentor kod adlı ajanın yaptığı itiraflara yer verildi. Videoda Mentor, “Kinjal’ (füzeleri) için dönüştürülen MiG-31’ler, onları ilgilendiren başlıca şey buydu” açıklamasında bulundu.İstihbarat servisine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nden (GUR) bir küratör, Mentor’a sığınaktan ele geçirdiği patlayıcıları kullanılarak (Sivastopol sınırları içinde yer alan) Kaça kasabasındaki askeri havaalanına yönelik sabotaj yapma görevi verdi.FSB daha önce, güvenlik güçlerinin Sivastopol’de Ukrayna özel servislerinin orduya ve altyapı tesislerine yönelik sabotajlar amacıyla kurduğu bir ajan ağını çökerttiğini, 5 Ukraynalı ajanın gözaltına alındığını ve bu kişilerin ellerinde 3 adet hazır el yapımı patlayıcının bulduğunu bildirmişti.
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Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu
Sputnik Türkiye
Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu
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Yakalanan sabotajcı: Kiev, Kinjal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarıyla ilgileniyordu

13:31 04.06.2024
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Gözaltına alınan Ukraynalı ajanlardan Mentor kod adlı kişi, Ukrayna askeri istihbaratının Sivastopol bölgesinde Kinjal hipersonik füze sistemlerini taşıyabilen Rus MiG-31 savaş uçaklarının varlığıyla ilgilendiğini belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) yayınladığı videoda Mentor kod adlı ajanın yaptığı itiraflara yer verildi. Videoda Mentor,Kinjal’ (füzeleri) için dönüştürülen MiG-31’ler, onları ilgilendiren başlıca şey buydu” açıklamasında bulundu.
İstihbarat servisine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nden (GUR) bir küratör, Mentor’a sığınaktan ele geçirdiği patlayıcıları kullanılarak (Sivastopol sınırları içinde yer alan) Kaça kasabasındaki askeri havaalanına yönelik sabotaj yapma görevi verdi.
FSB daha önce, güvenlik güçlerinin Sivastopol’de Ukrayna özel servislerinin orduya ve altyapı tesislerine yönelik sabotajlar amacıyla kurduğu bir ajan ağını çökerttiğini, 5 Ukraynalı ajanın gözaltına alındığını ve bu kişilerin ellerinde 3 adet hazır el yapımı patlayıcının bulduğunu bildirmişti.
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