https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/viii-rusca-olimpiyatlarinin-final-turu-ankarada-yapildi---1084500082.html
VIII. Rusça Olimpiyatları'nın final turu Ankara'da yapıldı
VIII. Rusça Olimpiyatları'nın final turu Ankara'da yapıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Ankara Büyükelçiliği'nde Rus dili Olimpiyat Final töreni gerçekleştirildi. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T17:35+0300
2024-06-04T17:35+0300
2024-06-04T17:35+0300
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1 Haziran'da Türkiye Cumhuriyetindeki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'nde, yabancı dil olarak Rusça öğrenen öğrenciler ve soydaş çocukları için düzenlenen VIII. Tüm Türkiye Rus Dili Olimpiyatı'nın final töreni gerçekleştirildi. Olimpiyat, A.S. Puşkin'in doğumunun 225. yıldönümüne yönelik yapıldı. Etkinlik, Ankara'daki Rus Dili Öğretmenleri ve Çevirmenler Derneği tarafından, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'nin sponsorluğu, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği'nin organizasyon desteği, Rossotrudnichestvo'nun (Ankara Rus Evi) temsilciliği, Rusya'nın Türkiye Ticaret Temsilciliği, Rorura Ticaret Evi, Rus-Türk Ticaret Evi "ROST" işbirliğiyle düzenlendi. Olimpiyatın organizasyonunda Rusya Dostluk Üniversitesi (RUDN) Rus Dili Enstitüsü de aktif rol aldı.Organizasyon Komitesi ile yakın işbirliği içinde olan üniversitelerin önde gelen uzmanları, her yıl olduğu gibi katılımcılar için yarışma test soruları hazırlayıp sundu. Olimpiyatın misafirlerini ve katılımcılarını selamlayan Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti Müsteşar Yardımcısı A.Yu. Ivanov, dünya kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Rus dilinin yayılmasına, Türkiye'deki konumunun güçlendirilmesine ve ulusal Rus dil bilimine destek olmaya yönelik bu eğitim hareketinin önemini vurguladı. Alexey Yuryevich ayrıca, final töreninin düzenlenme tarihinin, Çocukları Koruma Günü, Rusya Günü ve Rus Dili Günü ile aynı günde olmasının bu proje için büyük anlam taşıdığını belirtti. Ankara Rus Evi Müdürü A.A. Sotnichenko, Olimpiyatın düzenlenmesindeki ana amacın, Rus dilinin popülaritesini artırmak ve Türkiye'deki öğretim seviyesini yükseltmek, Türk vatandaşlarının Rusça öğrenmeye olan ilgisini teşvik etmek olduğunu belirtti. 5000'den fazla kişi katıldı 5000'den fazla katılımcı arasından en iyi sonucu gösteren 100'den fazla finalist, öğretmenleri, ebeveynleri ve Türkiye'deki Rus dili kursları ve Rus okulları bulunan soydaş örgütlerinin liderlerinin eşliğinde 1 Haziran'da Ankara'ya geldi.
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rusya, rusça, türkiye, aleksandr puşkin, ankara, türkiye'nin rusya büyükelçiliği
rusya, rusça, türkiye, aleksandr puşkin, ankara, türkiye'nin rusya büyükelçiliği
VIII. Rusça Olimpiyatları'nın final turu Ankara'da yapıldı
Rusya Ankara Büyükelçiliği'nde Rus dili Olimpiyat Final töreni gerçekleştirildi.
1 Haziran'da Türkiye Cumhuriyetindeki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'nde, yabancı dil olarak Rusça öğrenen öğrenciler ve soydaş çocukları için düzenlenen VIII. Tüm Türkiye Rus Dili Olimpiyatı'nın final töreni gerçekleştirildi.
Olimpiyat, A.S. Puşkin'in doğumunun 225. yıldönümüne yönelik yapıldı.
Etkinlik, Ankara'daki Rus Dili Öğretmenleri ve Çevirmenler Derneği tarafından, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'nin sponsorluğu, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği'nin organizasyon desteği, Rossotrudnichestvo'nun (Ankara Rus Evi) temsilciliği, Rusya'nın Türkiye Ticaret Temsilciliği, Rorura Ticaret Evi, Rus-Türk Ticaret Evi "ROST" işbirliğiyle düzenlendi. Olimpiyatın organizasyonunda Rusya Dostluk Üniversitesi (RUDN) Rus Dili Enstitüsü de aktif rol aldı.
Organizasyon Komitesi ile yakın işbirliği içinde olan üniversitelerin önde gelen uzmanları, her yıl olduğu gibi katılımcılar için yarışma test soruları hazırlayıp sundu. Olimpiyatın misafirlerini ve katılımcılarını selamlayan Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti Müsteşar Yardımcısı A.Yu. Ivanov, dünya kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Rus dilinin yayılmasına, Türkiye'deki konumunun güçlendirilmesine ve ulusal Rus dil bilimine destek olmaya yönelik bu eğitim hareketinin önemini vurguladı.
Alexey Yuryevich ayrıca, final töreninin düzenlenme tarihinin, Çocukları Koruma Günü, Rusya Günü ve Rus Dili Günü ile aynı günde olmasının bu proje için büyük anlam taşıdığını belirtti. Ankara Rus Evi Müdürü A.A. Sotnichenko, Olimpiyatın düzenlenmesindeki ana amacın, Rus dilinin popülaritesini artırmak ve Türkiye'deki öğretim seviyesini yükseltmek, Türk vatandaşlarının Rusça öğrenmeye olan ilgisini teşvik etmek olduğunu belirtti.
5000'den fazla kişi katıldı
5000'den fazla katılımcı arasından en iyi sonucu gösteren 100'den fazla finalist, öğretmenleri, ebeveynleri ve Türkiye'deki Rus dili kursları ve Rus okulları bulunan soydaş örgütlerinin liderlerinin eşliğinde 1 Haziran'da Ankara'ya geldi.