https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/turkiye-ile-azerbaycan-arasindaki-gaz-anlasmasi-2030a-uzatildi-1084483122.html

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gaz anlaşması 2030'a uzatıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gaz anlaşması 2030'a uzatıldı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan ve Türkiye, Azerbaycan’dan Türkiye’ye doğal gaz tedarikinin 2030 yılının sonunda kadar uzatılmasına ilişkin anlaşma imzaladı. 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T10:05+0300

2024-06-04T10:05+0300

2024-06-04T10:06+0300

türkiye

doğalgaz

petrol

socar

socar türkiye

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/1d/1042932310_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d8ace87816afe10c8bc7eeaa90879be.jpg

Azerbaycan ile Türkiye, Azerbaycan’ın Şahdeniz 1 sahasından Türkiye’ye doğal gaz tedarikinin uzatılmasına karar verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi (AGSC) arasında bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasına ilişkin anlaşma imzalandığını belirtti.Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile 14 Mayıs’ta İstanbul’da imzaladığı Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması’nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attıklarını belirten Bayraktar açıklamasında, "BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Nahçıvan’a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230801/galatasaray-socar-ile-sponsorluk-sozlesmesi-imzaladi-1074221405.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğalgaz, petrol, socar, socar türkiye, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)