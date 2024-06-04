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Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gaz anlaşması 2030'a uzatıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gaz anlaşması 2030'a uzatıldı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan ve Türkiye, Azerbaycan’dan Türkiye’ye doğal gaz tedarikinin 2030 yılının sonunda kadar uzatılmasına ilişkin anlaşma imzaladı. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan ile Türkiye, Azerbaycan’ın Şahdeniz 1 sahasından Türkiye’ye doğal gaz tedarikinin uzatılmasına karar verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi (AGSC) arasında bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasına ilişkin anlaşma imzalandığını belirtti.Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile 14 Mayıs’ta İstanbul’da imzaladığı Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması’nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attıklarını belirten Bayraktar açıklamasında, "BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Nahçıvan’a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230801/galatasaray-socar-ile-sponsorluk-sozlesmesi-imzaladi-1074221405.html
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doğalgaz, petrol, socar, socar türkiye, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
doğalgaz, petrol, socar, socar türkiye, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gaz anlaşması 2030'a uzatıldı

10:05 04.06.2024 (güncellendi: 10:06 04.06.2024)
© DHASOCAR
SOCAR - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© DHA
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Azerbaycan ve Türkiye, Azerbaycan’dan Türkiye’ye doğal gaz tedarikinin 2030 yılının sonunda kadar uzatılmasına ilişkin anlaşma imzaladı.
Azerbaycan ile Türkiye, Azerbaycan’ın Şahdeniz 1 sahasından Türkiye’ye doğal gaz tedarikinin uzatılmasına karar verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi (AGSC) arasında bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasına ilişkin anlaşma imzalandığını belirtti.
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile 14 Mayıs’ta İstanbul’da imzaladığı Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması’nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attıklarını belirten Bayraktar açıklamasında, "BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Nahçıvan’a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
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Galatasaray, SOCAR ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
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