https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/slovenya-filistin-devletini-resmen-tanidi-1084512299.html

Slovenya, Filistin devletini resmen tanıdı

Slovenya, Filistin devletini resmen tanıdı

Sputnik Türkiye

Slovenya Parlamentosu, İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasını onayladı. 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T23:08+0300

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Slovenya Parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararnameyi onayladı.İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı. Slovenya’nın 90 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararname 52 evet oyuyla onaylandı. Geri kalan milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.Slovenya Başbakanı Robert Golob, oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle Filistin'in tanınması konusunu bu yılın şubat ayında konuşmaya başladık. O zamanki değerlendirmemiz şuydu; henüz zamanı değil. Biz Slovenler 1000 yıldır bu hakkın hayalini kuruyorduk. Bunu 33 yıl önce elde ettik. Ne yazık ki Filistin ulusu bu hakkı henüz elde edemedi” dedi.Birleşmiş Milletler'in 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.

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slovenya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ispanya, irlanda, norveç