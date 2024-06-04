Slovenya, Filistin devletini resmen tanıdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni vergi uygulamaları hükümetin gündeminde
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Bakan Tekin, yeni müfredatı onayladı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Z kuşağının telefona cevap vermeme alışkanlığı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Meksika'nın ilk kadın lideri Claudia Sheinbaum oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Seçmen tasarruf paketine inanıyor mu?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP) neden kuruldu?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti içinde neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
16:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
15 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'da zorla askere alınan kişiyi gören Fransız siyasetçi şok oldu
17:19
1 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
17:33
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
17:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
18:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
19:23
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
19:56
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/slovenya-filistin-devletini-resmen-tanidi-1084512299.html
Slovenya, Filistin devletini resmen tanıdı
Slovenya, Filistin devletini resmen tanıdı
Sputnik Türkiye
Slovenya Parlamentosu, İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasını onayladı. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T23:08+0300
2024-06-04T23:24+0300
slovenya
dünya
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
ispanya
irlanda
norveç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/16/1059024599_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_081bfbade1c31be2779c07a2cdd0d2e6.jpg
Slovenya Parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararnameyi onayladı.İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı. Slovenya’nın 90 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararname 52 evet oyuyla onaylandı. Geri kalan milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.Slovenya Başbakanı Robert Golob, oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle Filistin'in tanınması konusunu bu yılın şubat ayında konuşmaya başladık. O zamanki değerlendirmemiz şuydu; henüz zamanı değil. Biz Slovenler 1000 yıldır bu hakkın hayalini kuruyorduk. Bunu 33 yıl önce elde ettik. Ne yazık ki Filistin ulusu bu hakkı henüz elde edemedi” dedi.Birleşmiş Milletler'in 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20180927/netanyahu-nun-hem-zihinlere-hem-gozlere-hitap-etme-yollari-1035409147.html
slovenya
filistin
ispanya
irlanda
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/16/1059024599_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_01953197b2a561ba1f35f2ee77032e4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
slovenya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ispanya, irlanda, norveç
slovenya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ispanya, irlanda, norveç

Slovenya, Filistin devletini resmen tanıdı

23:08 04.06.2024 (güncellendi: 23:24 04.06.2024)
© AP Photo / Ramon EspinosaSlovenya bayrağı
Slovenya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Ramon Espinosa
Abone ol
Slovenya Parlamentosu, İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasını onayladı.
Slovenya Parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararnameyi onayladı.
İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı.
Slovenya’nın 90 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararname 52 evet oyuyla onaylandı.
Geri kalan milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.
Slovenya Başbakanı Robert Golob, oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle Filistin'in tanınması konusunu bu yılın şubat ayında konuşmaya başladık. O zamanki değerlendirmemiz şuydu; henüz zamanı değil. Biz Slovenler 1000 yıldır bu hakkın hayalini kuruyorduk. Bunu 33 yıl önce elde ettik. Ne yazık ki Filistin ulusu bu hakkı henüz elde edemedi” dedi.
Birleşmiş Milletler'in 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2018
DÜNYA
Netanyahu'nun hem zihinlere hem gözlere hitap etme yolları
27 Eylül 2018, 18:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала