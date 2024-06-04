https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/nihat-genc-ulkesiyle-topraklarinin-zenginligiyle-bereketiyle-onur-duyacak-bir-nesil-istiyoruz-1084488872.html

Nihat Genç: Ülkesiyle, topraklarının zenginliğiyle, bereketiyle onur duyacak bir nesil istiyoruz

Nihat Genç: Ülkesiyle, topraklarının zenginliğiyle, bereketiyle onur duyacak bir nesil istiyoruz

Sputnik Türkiye

Fethi Yılmaz’ın konuğu olan yazar Nihat Genç, yeni kurulan Cumhuriyetçi Vatanseverleri Partisi’nin amacını açıkladı. Genç, “Cumhuriyet’i milli meşalemiz... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T11:05+0300

2024-06-04T11:05+0300

2024-06-04T12:19+0300

fethi yilmaz’la yazi-yorum

radyo

nihat genç

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Nihat Genç: Ülkesiyle, topraklarının zenginliğiyle, bereketiyle onur duyacak bir nesil istiyoruz Sputnik Türkiye Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum

Yazar Nihat Genç, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu. Genç ile 19 Mayıs’ta kurulan Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi konuşuldu.Birinci üye olacağını söyleyen Genç, partinin kuruluş amacını değerlendirdi. Genç, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin birbirinden farkı olmadığını belirtti ve şöyle devam etti:‘Bu Yunan ya da İngiliz işgalinden beter bir işgal’“Bugün Cumhuriyet’i savunan parti kalmadı” diyen Genç, şöyle konuştu:“FETÖ’sü gitti, Menzil’i geldi, el değiştirdi. Aklınıza gelebilecek her yerde bu tarikatlarda büyümüş insanlar var. Tarikatların birbirleriyle hizip kavgalarına döndü yüksek yargı. Ondan dolayı, jandarma da sömürgeci madenlerin yanında duruyor. Bir mahkeme devam ediyorsa, jandarma halkın, milletin yanında duracak. Değişik bir işgal yaşıyoruz. Ama bu Yunan ya da İngiliz işgalinden de beter bir işgal. Çünkü içimizde başladı. Holding medyası bütün medyayı ele geçirdi, algı oluşturdu, el birliğiyle Cumhuriyet’i yıktılar. Bugün Cumhuriyet’i savunan parti kalmadı. Partide 40 yaş altını yüzde 50 kontenjan olarak zorunlu kılıyoruz. Çünkü artık gençler götürsün bu işi. Ancak şunu gördük ki, Cumhuriyet’in işgali karşısında halkımızda bir şey yok. İnsanların elinden köyleri alınmış, iradesiz bırakılmış, halkın gücü elinden alınmış, o yüzden önce itiraz eden, şikayet eden bir halk inşa etmeli. Biz Cumhuriyetçi Vatanseverler olarak bunu oluşturmak için, bir devrimci zihniyet olarak doğuyoruz. Biz 10-20 yıl sonraya on binlerce iddialı, vatansever bir gençlik yetişsin diyoruz. Cumhuriyet’i korumak için bir halk lazım. Halk ne yapacak? Şikayet edecek, duvar olacak. Partiler halkı sahipsiz bırakıyor, medya sahipsiz bırakıyor. O yüzden halkın elinden topraklar gidiyor.”“Partinin diğer partilerle birleşme çağrısı oldu mu?” sorusuna ise Genç şu yanıtı verdi:Genç, “AKP Cumhuriyet’i ilga, CHP inkar etti” sözlerine şöyle açıklık getirdi:“CHP, kendi altı okunu, Milli Kalkınma Projesi’ni, Cumhuriyet’in kazanımlarını inkar etti. Bugün CHP, Seyit Rızacılar, Şeyh Saitçilerle yola çıkıyor. Bunlar tescilli vatan hainleridir. Çok uzun dönemdir CHP, Cumhuriyet’i inkar ederek bu etnik bölücüler kulvarına girdi.”Nihat Genç son olarak partinin takvimini şöyle açıkladı:

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2024

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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radyo, nihat genç, аудио