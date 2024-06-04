Nihat Genç: Ülkesiyle, topraklarının zenginliğiyle, bereketiyle onur duyacak bir nesil istiyoruz
11:05 04.06.2024 (güncellendi: 12:19 04.06.2024)
Nihat Genç: Ülkesiyle, topraklarının zenginliğiyle, bereketiyle onur duyacak bir nesil istiyoruz
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Fethi Yılmaz’ın konuğu olan yazar Nihat Genç, yeni kurulan Cumhuriyetçi Vatanseverleri Partisi’nin amacını açıkladı. Genç, “Cumhuriyet’i milli meşalemiz yapacak, ülkesiyle, topraklarının zenginliğiyle, bereketiyle onur duyacak bir nesil istiyoruz.” dedi.
Yazar Nihat Genç, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu. Genç ile 19 Mayıs’ta kurulan Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi konuşuldu.
Birinci üye olacağını söyleyen Genç, partinin kuruluş amacını değerlendirdi. Genç, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin birbirinden farkı olmadığını belirtti ve şöyle devam etti:
“Şöyle bir sahneyle karşılaştık, sabah Ekmeleddin’e oy veren, öğlen Sinan Oğan’a, akşam Altılı Masa’ya oy veren, Davutoğlu gibi bir adamı Konak Meydanı’nda alkışlatan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Böyle bir kafa karışıklığı olur mu? Adalet ve Kalkınma Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi de Cumhuriyet’i inkar üzerine kuruldu. AKP ilga etti, CHP de inkar etti. CHP altı okunu ve kuruluş değerlerini inkar ederek, vatan hainleriyle helalleşerek yola çıktı. O yüzden AKP ile CHP, birçok şeyde anlaşıyorlar. Mesela sömürgeci holdinglere karşı sessiz kalmada anlaşıyorlar. Bunların bizim için bir farkı yok. Holding medyası da bunu besliyor. İki partinin de Cumhuriyet’ten uzaklaşmasına holding medyası ağzını açmıyor. Hacı Yakışıklı ile İmamoğlu ya da Abdülkadir Selvi ile Özgür Özel ya da Celal Şengör ile Rasim Ozan Kütahyalı, bunlar aynı adamlar.”
‘Bu Yunan ya da İngiliz işgalinden beter bir işgal’
“Bugün Cumhuriyet’i savunan parti kalmadı” diyen Genç, şöyle konuştu:
“FETÖ’sü gitti, Menzil’i geldi, el değiştirdi. Aklınıza gelebilecek her yerde bu tarikatlarda büyümüş insanlar var. Tarikatların birbirleriyle hizip kavgalarına döndü yüksek yargı. Ondan dolayı, jandarma da sömürgeci madenlerin yanında duruyor. Bir mahkeme devam ediyorsa, jandarma halkın, milletin yanında duracak. Değişik bir işgal yaşıyoruz. Ama bu Yunan ya da İngiliz işgalinden de beter bir işgal. Çünkü içimizde başladı. Holding medyası bütün medyayı ele geçirdi, algı oluşturdu, el birliğiyle Cumhuriyet’i yıktılar. Bugün Cumhuriyet’i savunan parti kalmadı. Partide 40 yaş altını yüzde 50 kontenjan olarak zorunlu kılıyoruz. Çünkü artık gençler götürsün bu işi. Ancak şunu gördük ki, Cumhuriyet’in işgali karşısında halkımızda bir şey yok. İnsanların elinden köyleri alınmış, iradesiz bırakılmış, halkın gücü elinden alınmış, o yüzden önce itiraz eden, şikayet eden bir halk inşa etmeli. Biz Cumhuriyetçi Vatanseverler olarak bunu oluşturmak için, bir devrimci zihniyet olarak doğuyoruz. Biz 10-20 yıl sonraya on binlerce iddialı, vatansever bir gençlik yetişsin diyoruz. Cumhuriyet’i korumak için bir halk lazım. Halk ne yapacak? Şikayet edecek, duvar olacak. Partiler halkı sahipsiz bırakıyor, medya sahipsiz bırakıyor. O yüzden halkın elinden topraklar gidiyor.”
“Partinin diğer partilerle birleşme çağrısı oldu mu?” sorusuna ise Genç şu yanıtı verdi:
“Partiler geliyorlar, önce anlamaya, sonra yoklamaya çalışıyorlar. Biz Cumhuriyet’in değerlerine bağlı devrimci bir partiyiz, diyoruz. Bu politikaları öne çıkaran, tarikatlara dur diyen bir gençlik istiyoruz. Biz bir siyasi trafik için öne çıkalım diye uğraşmıyoruz. Yeniden milli istikbaline sahip çıkacak bir gençlik yetişsin istiyoruz. Gidip bakıyoruz köylere, görüyoruz ki sıcak para herkesi uyuşturmuş. Bir bakıyoruz kafelerde 90 kişi sıkışmış oturuyor. Eğer o kafelerde oturup dünyayı sorgulamazsan, soykırımları sorgulamazsan, sömürgeci şirketlerin bu Siyonist soykırıma silah taşıdıklarını sorgulamadan oturuyorsan senin elinden toprağı alırlar. Ama biz inanıyoruz. Bu toprağa sahip çıkacak bir gençlik var. “
Genç, “AKP Cumhuriyet’i ilga, CHP inkar etti” sözlerine şöyle açıklık getirdi:
“CHP, kendi altı okunu, Milli Kalkınma Projesi’ni, Cumhuriyet’in kazanımlarını inkar etti. Bugün CHP, Seyit Rızacılar, Şeyh Saitçilerle yola çıkıyor. Bunlar tescilli vatan hainleridir. Çok uzun dönemdir CHP, Cumhuriyet’i inkar ederek bu etnik bölücüler kulvarına girdi.”
Nihat Genç son olarak partinin takvimini şöyle açıkladı:
“Parasız sağlık, parasız eğitim diyoruz. Türkiye’de bunu konuşan kalmadı. Şu an Türkiye’de Türk tütünü taşımak yasak. Bir ülkede işgali nasıl anlarsın? Türk tütünü taşıyorsan seni hapse atıyorlar ama yabancı sigara serbest. Biz milli mücadeleci, milli kamucu bir program hazırladık. Ben Türkiye’nin işgal edildiğine inanıyorum. Cumhuriyet’i milli meşalemiz yapacak, ülkesiyle, topraklarının zenginliğiyle, bereketiyle onur duyacak bir nesil istiyoruz.”