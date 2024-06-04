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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/magdur-oldugu-olayda-hukum-yedi-3-ay-11-gun-hapis-cezasina-carptirildi-1084492087.html
Mağdur olduğu olayda hüküm yedi: 3 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı
Mağdur olduğu olayda hüküm yedi: 3 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da dedesinin cenazesinde babası tarafından bıçaklanan genç, mağdur olarak katılması gereken duruşmalara gitmeyince 3 ay 11 gün hapis cezasına... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T14:23+0300
2024-06-04T14:23+0300
türkiye
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20 Haziran 2022 tarihinde Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Hacı Bayram Camisi'nde meydana geldi. Anne tarafından dedesini kaybeden Oktay Yanık (26) ailesi ve sevenleri ile cenaze namazını kılmak için Hacı Bayram Camisi'ne geldi. Cenazeye görüşmediği babası N.Y. de (50) geldi. İddiaya göre N.Y., cenazede oğlu Oktay Yanık ile tartışmaya başladı. Daha sonra eline bıçağı alan baba, oğlu Yanık ile cenazede bulunan C.K. (70) ve E.K.'yi (35) yaraladı. Oktay Yanık sırtından, diğer kişiler ise kolundan yaralandı. N.Y. olay yerinden uzaklaşırken, Oktay Yanık cenazenin defnedilmesinin ardından ifade için karakola gitti. Baba N.Y. ise olaydan 3 gün sonra başka bir suçtan tutuklandı.Olaydan sonra Oktay Yanık, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki evinden taşınarak, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ndeki annesinin evine yerleşti. Annesiyle beraber yaşayan Yanık, eve gelen tutuklama kağıdı ile ne yapacağını şaşırdı. Gelen kağıtta 3 ay 11 gün hapis cezası aldığını öğrenen Yanık soluğu adliyede aldı. Dedesinin cenazesinde babası N.Y. ile kavga eden Oktay Yanık'ın mahkeme tarafından çağrıldığı, evrakların Üçevler Mahallesi'ndeki eski adresine gittiği öğrenildi. Gelen mahkeme evraklarının hepsinde mağdur olarak yazıldığını anlatan Yanık, evraklar kendisine ulaşmadığı için haberdar olmadığını, tutuklama kararı yüzünden askere gidemediğini söyledi.'Hapis cezası geldi'Dosyadan dolayı askerliğini yapamadığını belirten Oktay Yanık, "20 Haziran 2022 günü dedemin cenazesinde babam N.Y., beni ve 2 kişiyi bıçakla yaraladı. N.Y.'nin aranması ve farklı suçlardan yakalanması olduğu için olaydan 3 gün sonra cezaevine girdi. 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden mağdur olduğum dosyadan tutuklama kararı geldi. Tutuklama kararından önce bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. Olay 20 Haziran 2022'de oluyor ve 2 yıl sonra 30 Mayıs 2024'te bana tebligat geliyor. Üçevler'de oturuyordum daha sonrasında annemin yanına taşındım. Annemle birlikte kaymakamlığa giderek adresimi güncelledim ama evimize herhangi bir tebligat gelmedi. İtiraz etme hakkım olmadığı için 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 3 ay 11 gün hapis cezası geldi. Bu dosyadan dolayı askerliğimi yapamıyorum. Askerliğimi yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.
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mağdur, mahkeme, mahkeme kararı, sanık, bursa
mağdur, mahkeme, mahkeme kararı, sanık, bursa

Mağdur olduğu olayda hüküm yedi: 3 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı

14:23 04.06.2024
© İHA / POLAT TAHA ÖZTÜRK-AW2195693 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı
3 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© İHA / POLAT TAHA ÖZTÜRK-AW219569
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Bursa'da dedesinin cenazesinde babası tarafından bıçaklanan genç, mağdur olarak katılması gereken duruşmalara gitmeyince 3 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.
20 Haziran 2022 tarihinde Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Hacı Bayram Camisi'nde meydana geldi.
Anne tarafından dedesini kaybeden Oktay Yanık (26) ailesi ve sevenleri ile cenaze namazını kılmak için Hacı Bayram Camisi'ne geldi. Cenazeye görüşmediği babası N.Y. de (50) geldi. İddiaya göre N.Y., cenazede oğlu Oktay Yanık ile tartışmaya başladı. Daha sonra eline bıçağı alan baba, oğlu Yanık ile cenazede bulunan C.K. (70) ve E.K.'yi (35) yaraladı. Oktay Yanık sırtından, diğer kişiler ise kolundan yaralandı. N.Y. olay yerinden uzaklaşırken, Oktay Yanık cenazenin defnedilmesinin ardından ifade için karakola gitti. Baba N.Y. ise olaydan 3 gün sonra başka bir suçtan tutuklandı.
Olaydan sonra Oktay Yanık, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki evinden taşınarak, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ndeki annesinin evine yerleşti. Annesiyle beraber yaşayan Yanık, eve gelen tutuklama kağıdı ile ne yapacağını şaşırdı. Gelen kağıtta 3 ay 11 gün hapis cezası aldığını öğrenen Yanık soluğu adliyede aldı. Dedesinin cenazesinde babası N.Y. ile kavga eden Oktay Yanık'ın mahkeme tarafından çağrıldığı, evrakların Üçevler Mahallesi'ndeki eski adresine gittiği öğrenildi. Gelen mahkeme evraklarının hepsinde mağdur olarak yazıldığını anlatan Yanık, evraklar kendisine ulaşmadığı için haberdar olmadığını, tutuklama kararı yüzünden askere gidemediğini söyledi.

'Hapis cezası geldi'

Dosyadan dolayı askerliğini yapamadığını belirten Oktay Yanık, "20 Haziran 2022 günü dedemin cenazesinde babam N.Y., beni ve 2 kişiyi bıçakla yaraladı. N.Y.'nin aranması ve farklı suçlardan yakalanması olduğu için olaydan 3 gün sonra cezaevine girdi. 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden mağdur olduğum dosyadan tutuklama kararı geldi. Tutuklama kararından önce bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. Olay 20 Haziran 2022'de oluyor ve 2 yıl sonra 30 Mayıs 2024'te bana tebligat geliyor. Üçevler'de oturuyordum daha sonrasında annemin yanına taşındım. Annemle birlikte kaymakamlığa giderek adresimi güncelledim ama evimize herhangi bir tebligat gelmedi. İtiraz etme hakkım olmadığı için 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 3 ay 11 gün hapis cezası geldi. Bu dosyadan dolayı askerliğimi yapamıyorum. Askerliğimi yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.
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