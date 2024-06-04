ABD'den kıtalararası balistik füze testi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni vergi uygulamaları hükümetin gündeminde
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Bakan Tekin, yeni müfredatı onayladı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Z kuşağının telefona cevap vermeme alışkanlığı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Meksika'nın ilk kadın lideri Claudia Sheinbaum oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Seçmen tasarruf paketine inanıyor mu?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi (CVP) neden kuruldu?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti içinde neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir boks efsanesi: Muhammed Ali
16:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/abdden-kitalararasi-balistik-fuze-testi-1084495793.html
ABD'den kıtalararası balistik füze testi
ABD'den kıtalararası balistik füze testi
Sputnik Türkiye
ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı, nükleer başlık taşıma kapasiteli Minuteman III kıtalararası balistik füzesini gece saatlerinde test etti. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T15:27+0300
2024-06-04T15:31+0300
dünya
minuteman iii füzesi
minuteman iii
abd hava kuvvetleri
abd hava kuvvetleri bakanlığı
kıtalararası balistik füze
kıtalararası balistik füze (icbm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/02/1077004113_0:76:3000:1764_1920x0_80_0_0_835c06aae4a9f631debb75ae8461504c.jpg
California'daki Vandenberg Hava Üssü'nden yapılan açıklamada, söz konusu üsten gece 00:56'da yapılan atış sırasında kıtalararası balistik füzesinin nükleer başlık taşımadığı ifade edildi.Söz konusu testin, Minuteman III füzesinin güvenliği, güvenilirliği, etkililiği ve hazır olma durumunun denetlenmesi amacıyla yapıldığı bildirildi.Bu, ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı'nın bu hafta Minuteman III'le gerçekleştireceği testlerin ilki oldu. İkinci test 6 Haziran'da yapılacak.Kıtalararası balistik füzeler, atmosferin dışında çıktıktan sonra dünya üzerindeki hedeflerini vurmalarını sağlayan bir atmosfere geri dönüş aracı ile fırlatılıyor.Minuteman III, katı yakıtlı kıtalararası stratejik bir füze. Füze 36 ton ağırlığında olup 1970 yılında ABD'de hizmete girdi. Bu füze, ABD'nin silo tabanlı tek kıtalararası balistik füzesidir ve düzenli olarak yükseltmelere ve ilgili testlere tabi tutulmaktadır. Şu anda ABD ordusunun envanterinde bu türden 400 füze bulunuyor.ABD ordusu, 2029’da Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin yerini almak üzere LG-35A Sentinel füzesini konuşlandıracak ve Minuteman III 2030'ların ortalarına kadar kullanılmaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220906/abd-nukleer-baslik-kapasiteli-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-yapacak-1060885609.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/02/1077004113_274:0:2727:1840_1920x0_80_0_0_70b3d723bae9bce4e3baf5ffe692171a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
minuteman iii füzesi, minuteman iii, abd hava kuvvetleri, abd hava kuvvetleri bakanlığı, kıtalararası balistik füze, kıtalararası balistik füze (icbm)
minuteman iii füzesi, minuteman iii, abd hava kuvvetleri, abd hava kuvvetleri bakanlığı, kıtalararası balistik füze, kıtalararası balistik füze (icbm)

ABD'den kıtalararası balistik füze testi

15:27 04.06.2024 (güncellendi: 15:31 04.06.2024)
© AP Photo / Ian Dudleynükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip ‘Minuteman III’ kıtalararası balistik füze
nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip ‘Minuteman III’ kıtalararası balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Ian Dudley
Abone ol
ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı, nükleer başlık taşıma kapasiteli Minuteman III kıtalararası balistik füzesini gece saatlerinde test etti.
California'daki Vandenberg Hava Üssü'nden yapılan açıklamada, söz konusu üsten gece 00:56'da yapılan atış sırasında kıtalararası balistik füzesinin nükleer başlık taşımadığı ifade edildi.

Söz konusu testin, Minuteman III füzesinin güvenliği, güvenilirliği, etkililiği ve hazır olma durumunun denetlenmesi amacıyla yapıldığı bildirildi.

Bu, ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı'nın bu hafta Minuteman III'le gerçekleştireceği testlerin ilki oldu. İkinci test 6 Haziran'da yapılacak.

Kıtalararası balistik füzeler, atmosferin dışında çıktıktan sonra dünya üzerindeki hedeflerini vurmalarını sağlayan bir atmosfere geri dönüş aracı ile fırlatılıyor.

Minuteman III, katı yakıtlı kıtalararası stratejik bir füze. Füze 36 ton ağırlığında olup 1970 yılında ABD'de hizmete girdi. Bu füze, ABD'nin silo tabanlı tek kıtalararası balistik füzesidir ve düzenli olarak yükseltmelere ve ilgili testlere tabi tutulmaktadır. Şu anda ABD ordusunun envanterinde bu türden 400 füze bulunuyor.

ABD ordusu, 2029’da Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin yerini almak üzere LG-35A Sentinel füzesini konuşlandıracak ve Minuteman III 2030'ların ortalarına kadar kullanılmaya devam edecek.
ABD - Füze Denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
DÜNYA
ABD, nükleer başlık kapasiteli kıtalararası balistik füze denemesi yapacak
6 Eylül 2022, 22:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала