ABD'den kıtalararası balistik füze testi

California'daki Vandenberg Hava Üssü'nden yapılan açıklamada, söz konusu üsten gece 00:56'da yapılan atış sırasında kıtalararası balistik füzesinin nükleer başlık taşımadığı ifade edildi.



Söz konusu testin, Minuteman III füzesinin güvenliği, güvenilirliği, etkililiği ve hazır olma durumunun denetlenmesi amacıyla yapıldığı bildirildi.



Bu, ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı'nın bu hafta Minuteman III'le gerçekleştireceği testlerin ilki oldu. İkinci test 6 Haziran'da yapılacak.



Kıtalararası balistik füzeler, atmosferin dışında çıktıktan sonra dünya üzerindeki hedeflerini vurmalarını sağlayan bir atmosfere geri dönüş aracı ile fırlatılıyor.



Minuteman III, katı yakıtlı kıtalararası stratejik bir füze. Füze 36 ton ağırlığında olup 1970 yılında ABD'de hizmete girdi. Bu füze, ABD'nin silo tabanlı tek kıtalararası balistik füzesidir ve düzenli olarak yükseltmelere ve ilgili testlere tabi tutulmaktadır. Şu anda ABD ordusunun envanterinde bu türden 400 füze bulunuyor.



ABD ordusu, 2029’da Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin yerini almak üzere LG-35A Sentinel füzesini konuşlandıracak ve Minuteman III 2030'ların ortalarına kadar kullanılmaya devam edecek.