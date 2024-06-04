https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/3-ilde-orman-yangini-1084501789.html

3 ilde orman yangını

3 ilde orman yangını

Sputnik Türkiye

Bursa, Antalya ve Muğla'da aynı saatlerde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T17:58+0300

2024-06-04T17:58+0300

2024-06-04T17:58+0300

türkiye

orman

orman yangını

muğla

büyükşehir

itfaiye

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Bursa, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıEkiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 5 hektar ormanlık alana zarar verdi.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.İlçenin Topuk mevkisinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, karadan 18 arazöz, 48 araç ve yaklaşık 400 personelle söndürme çalışmasını yürütüyor. Havadan yapılan çalışmalara ise 4 helikopter ve 4 uçakla destek sağlanıyor.Ekipler, yerleşim yerlerine uzak, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.'4 helikopter, 4 uçağın olması bizim açımızdan çok büyük bir avantaj'Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.Yetkililerden bilgi alan Demirtaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 13.00 civarlarında Orhaneli'nin Topuk Mahallesi'nde yangın çıktığını söyledi.Söndürme çalışmalarının çok hızlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Demirtaş, "Yaklaşık 100 hektar genişliğinde bir alan. 4 helikopter, 4 tane de uçağımız var. Yaklaşık 400 personelle müdahale ediyoruz. Şu an nispeten çok şükür daha iyiyiz. Vatandaşlarımızla beraber orman teşkilatımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, jandarmamız hep birlikte çok şükür bu yangını söndürmek için gayret ediyoruz. İnşallah en kısa zaman içinde de bu yangını kontrol altına alacağımızı düşünüyorum" dedi.Yangının yerleşim yerlerine uzaklığına ilişkin Demirtaş, "Uzaklık var ama biz tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah en yakın zamanda sürdürmek için gayret ediyoruz. Şu an 4 tane helikopter, 4 tane uçağın olması bizim açımızdan çok büyük bir avantaj. İnşallah en kısa süre içinde bu yangını kontrol altına alacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Vali Demirtaş, yangının çıkış nedeniyle ilgili net bilginin olmadığına işaret ederek, "Çıkış nedenini yangından sonra araştıracağız ama tabii son günlerde malumunuz hava sıcaklıkları birdenbire çok arttı. Ondan olabileceğini düşünüyoruz. Yine de araştıracağız" şeklinde konuştu.Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü: Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.Alaçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak ve 4 helikopter, 44 arazöz, çok sayıda orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.Jandarma ekipleri yol kenarında başlayan yangınla ilgili bölgede çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/izmir-valiliginden-ormanlik-alanlara-giris-yasagi-1084405075.html

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