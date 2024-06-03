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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/ukraynalilarin-aklindaki-en-buyuk-soru-kievin-aldigi-yardimlar-nereye-gidiyor-1084449438.html
Ukraynalıların aklındaki en büyük soru: Kiev’in aldığı yardımlar nereye gidiyor?
Ukraynalıların aklındaki en büyük soru: Kiev’in aldığı yardımlar nereye gidiyor?
Sputnik Türkiye
Fransız haber kanalı France Info, Ukraynalıların hükümetlerinin hırsızlık yaptığından emin olduklarını vurgularken, ancak Kiev yönetiminin hangi parayı... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T09:27+0300
2024-06-03T09:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kiev
mali yardım
avrupa birliği
yolsuzluk
yolsuzlukla mücadele
vladimir zelenskiy
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084449217_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_d18c803329f2819c1c74b39277d4dee6.jpg
Ukraynalılara göre, Kiev'in AB üyeliği uğruna ortadan kaldırmayı vaat ettiği yolsuzlukta hiçbir yere varamadığını belirten France Info, haberinde, “Dahası, politikacılar artık daha fazla para kaynağı olmasından faydalanıyor. Devlet fonlarına ek olarak, Batı tarafından tahsis edilen yardımlardan da para çalınırken, halka hesap verme zorunluluğu da göz ardı ediliyor” ifadelerini kullandı.Bu sonuçların, Ukrayna'yı ziyaret eden bağımsız gazetecilerin değerlendirmeleriyle ortaya çıktığına vurgu yapılan haberde, meşrutiyeti sona eren devlet başkanı Vladimir Zelenskiy’in müttefiklerinden yardım almak için dünyayı dolaşmaya devam ederken, pek çok Ukraynalının bu yardımların siyasetçilerin cebine gittiğini iddia ettiği belirtildi.Avrupa Birliği ülkeleri tarafından maddi desteğin sürdüğü ülkede halkın bir kısmı, uluslararası yardımların dağıtımında şeffaflığın olmamasından yakınırken, diğer bir kısmı da devlet yönetiminin her alanına alenen süren yolsuzluktan bahsediyor.Bu konuda bir araştırma yürüten Ukraynalı bağımsız gazeteci Ivan Krasikov, Fransız yayın kuruluşuyla ayrıntılı olarak paylaştığı irdelemesinde, Ukraynalıların nereden ve ne miktarda yardım aldıkları konusunda ‘mutlak bir belirsizlik’ yaşadığını doğrularken, konuşmasını, “Devlet memurları, bir yandan devlet fonlarına erişebiliyor ve devlet adına sosyal yardım sağlıyor. Öte yandan, bağışlardan ve uluslararası kuruluşlardan gelen yardımları halka ulaştıran aracı gönüllüler olarak hareket ediyorlar” diye sürdürdü.Sıkıyönetim ve çatışmalar yolsuzluğu da artırıyorGelen paranın kontrolünü elinde tutan devlet yetkililerinin bu fonları çaldığına değinen gazeteci, “Para alıyorlar ama bunu devletten mi yoksa insani yardım kuruluşlarından mı çaldıklarını anlamak mümkün değil” diye yakınıyor.Gazeteci, Ukraynalı siyasetçilerin hesap verebilirlik konusunda hiçbir zaman özel bir endişe duymadıklarına da dikkat çekerken, hatta Rusya ile askeri bir çatışmanın ortasında yolsuzluk konusunda daha da az endişe duyduklarını itiraf ediyor.Fransız haber kanalı, savaştan önce bile inanılmaz boyutlardaki ciddi yolsuzluklarla karşı karşıya olan Ukrayna’da, Kiev yönetiminin, ülkenin AB'ye katılma arzusunu desteklemek ve Batılı sponsorları ‘yatıştırmak’ için bataklık olarak görülen yolsuzluk sorunuyla mücadele çabalarını artırma sözü verdiğini de hatırlattı.Yakın zamanda Alman medya grubu Funke’ye konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna hükümetinin yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu söylemişti.Yolsuzluk diz boyuBatı yardımlarının nereye gittiği belli olmayan ülkede en büyük sorunun yolsuzluk olduğunu hem ABD’li yetkililer hem de Avrupalı siyasetçiler itiraf ediyor.Daha önce konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın hiçbir ülkesinde Ukrayna'daki gibi bir yolsuzluk olmadığını, orada her şeyin bir fiyatı olduğunu söylemişti.Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi'ndeki bir oylamanın bile Ukrayna'da bir bedeli olduğunu söyleyen Putin, Ukraynalı meslektaşlarıyla bazı konuları tartıştığında, kendisine doğrudan sorunu şu fiyata çözecekleri yanıtını verdiklerini hatırlatmıştı.Fransız Le Point dergisine verdiği demecinde Ukrayna'da yolsuzluğun inanılması zor derecede yüksek olduğunu vurgulayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu gerçeklik karşısında AB'nin Kiev'i üyeliğe kabul edemeyeceğinin altını çizmişti.Bu açıklamaların ardından Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un, ‘bakanlığın yaptığı iç denetim sonucunda Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildiği’ açıklamaları da ülkedeki yolsuzluğun ne seviyede olduğunu gözler önüne seriyor.Ukrayna Batı yardımları olmadan varlığını sürdüremiyorBatı yardımlarının giderek azalması ve ABD’nin mali yardımlarda kendisiyle birlikte Ortadoğu’daki krizin başrol oyuncularından olan İsrail’e öncelik vermesi nedeniyle büyük bütçe kriziyle karşı karşıya kalan Ukrayna’nın, Batı’dan yardım gelmemesi durumunda mali açıdan varlığını sürdürmeyi sonlandıracağı biliniyor.Askeri yardımlarla birlikte memur maaşlarını da ABD’den gelen yardımlarla sağlayan Ukrayna’nın üzerinde çalıştığı 2024 bütçe taslağında 42.9 milyar dolarlık bütçe açığı yer alıyor.Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkenin devlet bütçesindeki açığı karşılamak için IMF, Avrupa Birliği ve ABD'nin yanı sıra diğer müttefik devletlerden 30 milyar dolardan fazla mali yardım almayı beklediğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240220/eski-ukrayna-basbakani-azarov-maydan-sonrasi-10-yil-sonra-ukrayna-yozlasti-ve-dagildi-1080921646.html
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ukrayna, kiev, mali yardım, avrupa birliği, yolsuzluk, yolsuzlukla mücadele, vladimir zelenskiy, fransa
ukrayna, kiev, mali yardım, avrupa birliği, yolsuzluk, yolsuzlukla mücadele, vladimir zelenskiy, fransa

Ukraynalıların aklındaki en büyük soru: Kiev’in aldığı yardımlar nereye gidiyor?

09:27 03.06.2024 (güncellendi: 09:29 03.06.2024)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkrayna yolsuzluk protestosu
Ukrayna yolsuzluk protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Fransız haber kanalı France Info, Ukraynalıların hükümetlerinin hırsızlık yaptığından emin olduklarını vurgularken, ancak Kiev yönetiminin hangi parayı çaldığını bilmediklerini aktardı.
Ukraynalılara göre, Kiev'in AB üyeliği uğruna ortadan kaldırmayı vaat ettiği yolsuzlukta hiçbir yere varamadığını belirten France Info, haberinde, “Dahası, politikacılar artık daha fazla para kaynağı olmasından faydalanıyor. Devlet fonlarına ek olarak, Batı tarafından tahsis edilen yardımlardan da para çalınırken, halka hesap verme zorunluluğu da göz ardı ediliyor” ifadelerini kullandı.
Bu sonuçların, Ukrayna'yı ziyaret eden bağımsız gazetecilerin değerlendirmeleriyle ortaya çıktığına vurgu yapılan haberde, meşrutiyeti sona eren devlet başkanı Vladimir Zelenskiy’in müttefiklerinden yardım almak için dünyayı dolaşmaya devam ederken, pek çok Ukraynalının bu yardımların siyasetçilerin cebine gittiğini iddia ettiği belirtildi.
Avrupa Birliği ülkeleri tarafından maddi desteğin sürdüğü ülkede halkın bir kısmı, uluslararası yardımların dağıtımında şeffaflığın olmamasından yakınırken, diğer bir kısmı da devlet yönetiminin her alanına alenen süren yolsuzluktan bahsediyor.
Bu konuda bir araştırma yürüten Ukraynalı bağımsız gazeteci Ivan Krasikov, Fransız yayın kuruluşuyla ayrıntılı olarak paylaştığı irdelemesinde, Ukraynalıların nereden ve ne miktarda yardım aldıkları konusunda ‘mutlak bir belirsizlik’ yaşadığını doğrularken, konuşmasını, “Devlet memurları, bir yandan devlet fonlarına erişebiliyor ve devlet adına sosyal yardım sağlıyor. Öte yandan, bağışlardan ve uluslararası kuruluşlardan gelen yardımları halka ulaştıran aracı gönüllüler olarak hareket ediyorlar” diye sürdürdü.

Sıkıyönetim ve çatışmalar yolsuzluğu da artırıyor

Gelen paranın kontrolünü elinde tutan devlet yetkililerinin bu fonları çaldığına değinen gazeteci, “Para alıyorlar ama bunu devletten mi yoksa insani yardım kuruluşlarından mı çaldıklarını anlamak mümkün değil” diye yakınıyor.
Gazeteci, Ukraynalı siyasetçilerin hesap verebilirlik konusunda hiçbir zaman özel bir endişe duymadıklarına da dikkat çekerken, hatta Rusya ile askeri bir çatışmanın ortasında yolsuzluk konusunda daha da az endişe duyduklarını itiraf ediyor.
Fransız haber kanalı, savaştan önce bile inanılmaz boyutlardaki ciddi yolsuzluklarla karşı karşıya olan Ukrayna’da, Kiev yönetiminin, ülkenin AB'ye katılma arzusunu desteklemek ve Batılı sponsorları ‘yatıştırmak’ için bataklık olarak görülen yolsuzluk sorunuyla mücadele çabalarını artırma sözü verdiğini de hatırlattı.
Yakın zamanda Alman medya grubu Funke’ye konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna hükümetinin yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu söylemişti.

Yolsuzluk diz boyu

Batı yardımlarının nereye gittiği belli olmayan ülkede en büyük sorunun yolsuzluk olduğunu hem ABD’li yetkililer hem de Avrupalı siyasetçiler itiraf ediyor.
Daha önce konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın hiçbir ülkesinde Ukrayna'daki gibi bir yolsuzluk olmadığını, orada her şeyin bir fiyatı olduğunu söylemişti.
Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi'ndeki bir oylamanın bile Ukrayna'da bir bedeli olduğunu söyleyen Putin, Ukraynalı meslektaşlarıyla bazı konuları tartıştığında, kendisine doğrudan sorunu şu fiyata çözecekleri yanıtını verdiklerini hatırlatmıştı.
Fransız Le Point dergisine verdiği demecinde Ukrayna'da yolsuzluğun inanılması zor derecede yüksek olduğunu vurgulayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu gerçeklik karşısında AB'nin Kiev'i üyeliğe kabul edemeyeceğinin altını çizmişti.
Bu açıklamaların ardından Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un, ‘bakanlığın yaptığı iç denetim sonucunda Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildiği’ açıklamaları da ülkedeki yolsuzluğun ne seviyede olduğunu gözler önüne seriyor.

Ukrayna Batı yardımları olmadan varlığını sürdüremiyor

Batı yardımlarının giderek azalması ve ABD’nin mali yardımlarda kendisiyle birlikte Ortadoğu’daki krizin başrol oyuncularından olan İsrail’e öncelik vermesi nedeniyle büyük bütçe kriziyle karşı karşıya kalan Ukrayna’nın, Batı’dan yardım gelmemesi durumunda mali açıdan varlığını sürdürmeyi sonlandıracağı biliniyor.
Askeri yardımlarla birlikte memur maaşlarını da ABD’den gelen yardımlarla sağlayan Ukrayna’nın üzerinde çalıştığı 2024 bütçe taslağında 42.9 milyar dolarlık bütçe açığı yer alıyor.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkenin devlet bütçesindeki açığı karşılamak için IMF, Avrupa Birliği ve ABD'nin yanı sıra diğer müttefik devletlerden 30 milyar dolardan fazla mali yardım almayı beklediğini bildirmişti.
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Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Maydan'dan sonraki 10 yılda Ukrayna yozlaştı ve dağıldı
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