https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/tarkandan-yeni-album-adini-ve-cikis-tarihini-acikladi-1084467000.html
Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı
Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı
Sputnik Türkiye
Bir süredir albüm hazırlıklarını sürdüren Megastar Tarkan, yeni albümünün adını ve çıkış tarihini sosyal medya hesabından paylaştı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T17:04+0300
2024-06-03T17:04+0300
2024-06-03T17:04+0300
yaşam
tarkan
albüm
şarkı
yeni şarkı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0a/1061052397_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_74e6b5a859e4141bca517a464cc1f884.jpg
Megastar Tarkan, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olmuştu. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan'dan geçtiğimiz aylarda yeni albüm müjdesi gelmişti.Tarkan, yeni albümünü “Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" sözleriyle müjdelemişti.Geçtiğimiz aylarda stüdyoda albüm hazırlığı yaptığı anları paylaşan Tarkan, "Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.Yeni albümünü 2024 yazına yetiştirmek için çalıştığını ifade eden Tarkan Tevetoğlu'ndan beklenen açıklama geldi.Tarkan, "Kuantum 51" adlı yeni albümünü çıkış tarihini de "Yeni albümüm 14 Haziran’da sizlerle" sözleriyle duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231026/tarkan-norm-ender-ve-kirac-100-yil-marslarini-duyurdu-dogulunun-yazdigi-mars-yarin-yayinlanacak-1076750283.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0a/1061052397_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_224c5372534a1a7874e96e89d1e5a47d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tarkan, albüm, şarkı, yeni şarkı, türkiye
tarkan, albüm, şarkı, yeni şarkı, türkiye
Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı
Bir süredir albüm hazırlıklarını sürdüren Megastar Tarkan, yeni albümünün adını ve çıkış tarihini sosyal medya hesabından paylaştı.
Megastar Tarkan, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olmuştu. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan'dan geçtiğimiz aylarda yeni albüm müjdesi gelmişti.
Tarkan, yeni albümünü “Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" sözleriyle müjdelemişti.
Geçtiğimiz aylarda stüdyoda albüm hazırlığı yaptığı anları paylaşan Tarkan, "Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni albümünü 2024 yazına yetiştirmek için çalıştığını ifade eden Tarkan Tevetoğlu'ndan beklenen açıklama geldi.
Tarkan, "Kuantum 51" adlı yeni albümünü çıkış tarihini de "Yeni albümüm 14 Haziran’da sizlerle" sözleriyle duyurdu.