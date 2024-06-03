https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/tarkandan-yeni-album-adini-ve-cikis-tarihini-acikladi-1084467000.html

Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Tarkan'dan yeni albüm: Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Sputnik Türkiye

Bir süredir albüm hazırlıklarını sürdüren Megastar Tarkan, yeni albümünün adını ve çıkış tarihini sosyal medya hesabından paylaştı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T17:04+0300

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2024-06-03T17:04+0300

yaşam

tarkan

albüm

şarkı

yeni şarkı

türkiye

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Megastar Tarkan, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olmuştu. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan'dan geçtiğimiz aylarda yeni albüm müjdesi gelmişti.Tarkan, yeni albümünü “Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" sözleriyle müjdelemişti.Geçtiğimiz aylarda stüdyoda albüm hazırlığı yaptığı anları paylaşan Tarkan, "Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" ifadelerini kullanmıştı.Yeni albümünü 2024 yazına yetiştirmek için çalıştığını ifade eden Tarkan Tevetoğlu'ndan beklenen açıklama geldi.Tarkan, "Kuantum 51" adlı yeni albümünü çıkış tarihini de "Yeni albümüm 14 Haziran’da sizlerle" sözleriyle duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231026/tarkan-norm-ender-ve-kirac-100-yil-marslarini-duyurdu-dogulunun-yazdigi-mars-yarin-yayinlanacak-1076750283.html

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