'Sondaj gemisi Abdülhamit Han, boğazlardan geçemedi' iddiasına açıklama

"Türkiye'nin diğer sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni için de aynı işlemler uygulanmaktadır. Dolayısıyla Abdülhamid Han gemisinin boğazlardan geçememesi söz konusu değildir. İlgili yönetmelik çerçevesinde hava çekimi 58 metre ve daha yüksek olan gemiler İstanbul Boğazı'ndan, hava çekimi 70 metre ve daha yüksek olan gemiler ise Çanakkale Boğazı'ndan geçememektedir."