https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/otogaza-indirim-bekleniyor-1084451197.html
Otogaza indirim bekleniyor
Otogaza indirim bekleniyor
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Otogaz grubunda salı gününden... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T09:49+0300
2024-06-03T09:49+0300
2024-06-03T09:49+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
otogaz
motorin
indirim
zam
ekonomi
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Otogaz grubunda salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.27 liradan satılıyor.Benzinin litresi ortalama 41.38 liradan satılıyor.Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/botastan-aciklama-dogalgaza-haziranda-zam-gelecek-mi--1084378734.html
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benzin, benzin fiyatları, otogaz, motorin, indirim, zam, ekonomi
benzin, benzin fiyatları, otogaz, motorin, indirim, zam, ekonomi
Otogaza indirim bekleniyor
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Otogaz grubunda salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Otogaz grubunda salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.27 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ortalama 41.38 liradan satılıyor.
Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.