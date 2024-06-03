https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-ve-sullivan-telefonda-gorustu-1084474593.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve Sullivan telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve Sullivan telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T23:23+0300
2024-06-03T23:23+0300
2024-06-03T23:23+0300
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.Alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler konuşuldu.Öncelikli konular arasında yer alan terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunan Kılıç ve Sullivan, bölgesel tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve IŞİD'e karşı mücadelede işbirliği konusunu da değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240126/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-cok-bel-alti-gittiler-1080050471.html
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akif çağatay kılıç, abd, abd, jake sullivan
akif çağatay kılıç, abd, abd, jake sullivan
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve Sullivan telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.
Alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler konuşuldu.
Öncelikli konular arasında yer alan terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunan Kılıç ve Sullivan, bölgesel tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve IŞİD'e karşı mücadelede işbirliği konusunu da değerlendirdi.