https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-ve-sullivan-telefonda-gorustu-1084474593.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve Sullivan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve Sullivan telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T23:23+0300

2024-06-03T23:23+0300

2024-06-03T23:23+0300

türkiye

akif çağatay kılıç

abd

abd

jake sullivan

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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.Alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler konuşuldu.Öncelikli konular arasında yer alan terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunan Kılıç ve Sullivan, bölgesel tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve IŞİD'e karşı mücadelede işbirliği konusunu da değerlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240126/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-cok-bel-alti-gittiler-1080050471.html

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